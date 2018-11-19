運動員與教練們勇敢的站出來反對東奧正名吧！

亞洲紀錄抱持人、台灣男子標槍好手鄭兆村，被視為2020東京奧運奪牌重點選手。然而一旦中華奧會被國際奧會停權的話，台灣優秀運動員將無法參加國際賽，這不是運動員和教練們想看到的嗎？(GettyImages／資料照)

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中時電子報
黃邱倫

本周六(24日)就要進行東奧正名公投了，公投一旦過關中華奧會就有可能被國際奧會停權或是除籍，因此在這危急時刻國內所有愛好體育的民眾、運動員和教練們應該勇敢站出來，在東奧正名公投上投反對票。

推動東奧正名的團體，有沒有得到現役運動員與現役教練團的認同？現役運動員們同意犧牲自己的未來，只為了一場意識形態的公投嗎？有名嘴說，今年向國際奧會申請不過，就每兩年提一次直到大家都習慣也都同意，就會變成自願而非外力。

台灣至今都還無法正式加入聯合國或是世界紅十字組織，更名根本是不可能實現的事情，中華奧會一旦被國際奧會提權或是除籍，屆時會有多少運動員無法站上國際舞台？

東奧正名團體說，他們尊重運動員的權益，這場公投只是表達民主價值，反正申請看看並不會被停權。但真是如此嗎？有任何實質的保證嗎？這些人敢負責嗎？

根據國際奧會憲章第27條第9點，國家奧會不能受到政治或任何形式的干預，否則就是會被停權或除籍。國際奧會今年三度來函明確表示，國際奧會執委會已經決議不會允許中華奧會更名，如果24日公投過了，就有可能面臨處分。

中華奧會已在日前回覆國際奧會，並且以11月2日行政院在中選會網站重行公告對公投第13案意見書中，明確表示針對公投結果，將諮請中華奧會依據國際奧會規定做後續處理。代表政府不支持任何損害運動員參賽權益的作為。

網民與東奧正名推動者呢？實際上他們才不管公投案是否過關，只要24日公投票一投下去就代表他們贏了，哪會管運動員的權益問題。但運動員和教練們，這是你們對未來前途的保衛戰，此時此刻如果不站出來捍衛自己的權益，那就等於宣告自己的死刑，別以為就算中華奧會被停權或是除籍之後還能以獨立運動員身分參賽，一來這是條不歸路，二來獨立運動員是沒有教練與後勤支援的，而且就算奪牌也只能升上國際奧會五環旗，毫無榮譽可言，這是運動員和教練們希望看的局面嗎？

(中時電子報)

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