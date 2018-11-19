大選焦慮增加三成 女友挺敵陣營他威脅分手

2018年11月19日 16:07 中時 鄭郁蓁

本周就是九合一大選首次加入公投，一名20多歲出櫃男同志最近在臉書、LINE等社群管道上積極貼文，爭取認同，但遭到不少親友打槍，連父母也只部分支持，嚴重挫折感，讓他焦慮、失眠；還有30歲北漂男，只因女友支持競選對手，而暴怒失控、破口大罵，並以分手要脅女友改變支持對象，天天網路打筆戰，讓他焦慮、失眠，最後皆至精神科門診，尋求協助。

「選舉集體焦慮大爆發！」身心診所院長楊聰財醫師表示，再過幾天就要投票，憂鬱、焦慮、失眠等患者明顯增加，尤其有別於過去選舉焦慮患者以中老年人居多，但這次公投議題多元，許多從來不願意投票的年輕人返鄉當「首投族」，出現不少二、三十歲的年輕人。

楊聰財舉例，如一名原不太關心政治的男同志，積極投入宣導「兩好三壞，投出幸福未來」，不僅在捷運站、公共場所發傳單，也透過臉書貼文，希望爭取認同。但該同志周遭親朋好友反應不一，直接打槍，連父母也不願意支持，讓他相當挫折，連續幾天焦慮失眠，最後父母押著他至診間就醫。

還有高雄北漂青年覺得自己選區快要變天，讓他焦慮，女友竟然支持競選對手，這更讓他暴怒失控，以分手要脅女友意向。由於自己支持的候選人民調落後，該患者透過社群媒體拉票，關注政論節目，還常至新聞網站貼文，跟網友打筆戰，以致於白天無法專心上班，最後失眠、焦慮及心情低落，家人擔憂他想不開，陪同就醫。

楊聰財指出，最近一個月以來，選舉焦慮患者已暴增3成，都是選舉惹的禍，提醒民眾，以平常心看待，適時將注意力轉移至其他事物，定期運動及出遊放鬆，維持正常生活作息。

除了選前焦慮之外，楊聰財更擔憂選後一波憂鬱潮，最新調查發現，總統大選的那一年國人精神健康狀況都很差，今年選情激烈加上眾多公投，選後將出現眾多壓力障礙、情緒障礙的患者。

楊聰財提醒，在選前就應該做好心理調適，雖然沒有人喜歡輸的感覺，但開票後一翻兩瞪眼，如果選舉結果不如自己期望，也別太焦慮，如果憂鬱情況維持一個月以上，就應積極就醫。

(中時 )