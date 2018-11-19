大選焦慮增加三成 女友挺敵陣營他威脅分手

楊聰財醫師提醒持續有焦慮及憤怒情緒且影響飲食睡眠者應主動尋求專業醫師協助。圖楊聰財提供

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中時
鄭郁蓁

本周就是九合一大選首次加入公投，一名20多歲出櫃男同志最近在臉書、LINE等社群管道上積極貼文，爭取認同，但遭到不少親友打槍，連父母也只部分支持，嚴重挫折感，讓他焦慮、失眠；還有30歲北漂男，只因女友支持競選對手，而暴怒失控、破口大罵，並以分手要脅女友改變支持對象，天天網路打筆戰，讓他焦慮、失眠，最後皆至精神科門診，尋求協助。

「選舉集體焦慮大爆發！」身心診所院長楊聰財醫師表示，再過幾天就要投票，憂鬱、焦慮、失眠等患者明顯增加，尤其有別於過去選舉焦慮患者以中老年人居多，但這次公投議題多元，許多從來不願意投票的年輕人返鄉當「首投族」，出現不少二、三十歲的年輕人。

楊聰財舉例，如一名原不太關心政治的男同志，積極投入宣導「兩好三壞，投出幸福未來」，不僅在捷運站、公共場所發傳單，也透過臉書貼文，希望爭取認同。但該同志周遭親朋好友反應不一，直接打槍，連父母也不願意支持，讓他相當挫折，連續幾天焦慮失眠，最後父母押著他至診間就醫。

還有高雄北漂青年覺得自己選區快要變天，讓他焦慮，女友竟然支持競選對手，這更讓他暴怒失控，以分手要脅女友意向。由於自己支持的候選人民調落後，該患者透過社群媒體拉票，關注政論節目，還常至新聞網站貼文，跟網友打筆戰，以致於白天無法專心上班，最後失眠、焦慮及心情低落，家人擔憂他想不開，陪同就醫。

楊聰財指出，最近一個月以來，選舉焦慮患者已暴增3成，都是選舉惹的禍，提醒民眾，以平常心看待，適時將注意力轉移至其他事物，定期運動及出遊放鬆，維持正常生活作息。

除了選前焦慮之外，楊聰財更擔憂選後一波憂鬱潮，最新調查發現，總統大選的那一年國人精神健康狀況都很差，今年選情激烈加上眾多公投，選後將出現眾多壓力障礙、情緒障礙的患者。

楊聰財提醒，在選前就應該做好心理調適，雖然沒有人喜歡輸的感覺，但開票後一翻兩瞪眼，如果選舉結果不如自己期望，也別太焦慮，如果憂鬱情況維持一個月以上，就應積極就醫。

(中時 )

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