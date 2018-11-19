陽明大學與東京大學合作高齡醫學研究

2018年11月19日 16:18 中時 陳志祥

國立陽明大學今（19）日與日本東京大學簽下合作協議，針對高齡醫學議題進行深入廣泛的研究，雙方率先以「高齡者用藥」的研究成果交流，希望未來找出適合亞洲國家高齡醫學的就醫模式。

日本是全球人口高齡化程度最高的國家，台灣是人口高齡化速度最快的國家，由於歷史文化與地理因素，雙方在高齡議題交流的意義高過與美國家的連結。

陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭表示，針對亞洲人口高齡化挑戰，台灣與日本如能攜手共創亞洲老化模式，並且制訂亞洲高齡相關疾病診斷與治療準則，這是具有高度的學術研究意義。

「尤其台灣已有大量健保高齡就醫、用藥的大數據，而日本剛開放分析健保資料。」陳亮恭指出：「雙方如果緊密合作，利用資料與經驗達到研究效果，應可成為亞洲國家研究高齡醫學的典範。

東京大學醫學院兼東大附設醫院副院長秋下雅弘今天率小島太郎、龜山祐美醫師來台，代表東大與陽明大學醫學院院長陳震寰簽訂合作協議，建立5年的教學研究協定，這是超越「合作意向書」的規格，以明確建立教師與學生交流合作。

陽明大學表示，這項合作協議不是形式合作而已，而是真實提升陽明教研的國際接軌能力，包括與東大共同開創亞洲高齡醫學研究，過去雙方成功合作建立亞洲肌少症診斷標準，成為亞洲異於歐美的疾病定義，更進一步修正歐洲肌少症的定義。

東大的簽約代表以其專長的高齡醫學與陽明大學進行學術交流，秋下雅弘發表自己研究重點的高齡者多重用藥的健康影響，小島與龜山醫師也以高齡者健康照護相關議題發表演講，提出日本的經驗與陽明師生分享。

(中時 )