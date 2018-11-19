台北》挺柯惹姚文智不開心 陳景峻：民進黨不會開除優秀忠貞的黨員

2018年11月19日 15:36 中時 吳堂靖

民進黨籍北市副市長陳景竣昨於柯文哲造勢活動，公開呼籲民眾支持柯，引發姚文智不滿，要求黨中央「應有所處理」，陳景峻19日受訪說，民進黨很包容，不會因一次選舉就開除一名優秀、忠貞的黨員，也表示不知姚感受到怎樣的壓力，「我是覺得沒那麼嚴重啦！」

面對姚文智喊話要黨中央「處理」，陳景峻表示，他認為不要不是朋友就變成敵人，他以前是忠貞民進黨員、 現在也是，在北市期間也扮演白綠橋梁， 市長認為（選情）危急，又希望他有時間能去現場帶帶氣氛，他義不容辭，這是政治跟行政倫理，強調「做人要有情有義」，這是他一貫做人處事風格，至於其他候選人要怎麼看，只能尊重。

陳景峻指出，自己一直是忠貞民進黨員， 在這幾十年當中不管擔任哪種角色，民進黨叫他去哪裡助選他就去、叫他唱歌或溝通他都去，幾十年來始終如一， 只是剛好現在擔任柯市府副市長，總不能說長官有危及時卻袖手旁觀，自己只是忠實把市長清廉勤政的部分，跟所有市民朋友做說明而已。

由於先前已有綠營里長因挺柯遭到開除黨籍，至於擔心自己是下一個？陳景峻笑稱，不會這麼嚴重啦！只是剛好自己擔任副市長剛好民進黨又提名，說實在他也很尷尬，但相信民進黨很寬容，不會因一次選舉把那麼優秀、忠貞黨員開除，「 我還是滿可愛的啦！」

至於幫柯站台是否有助柯爭取泛綠選票？陳表示，有聽到風聲說會使淺綠票源回流到柯，但他不知道是否為真，只希望柯市長能很忠實將政績、願景在選前之夜跟選民說清楚，不只泛綠連泛藍的都會認同，回歸到柯2014年主打的白色力量，不分藍綠、只拚政績，相信市民都會支持。

媒體詢問是否柯表態挺蔡英文連任會讓情勢好一些？陳景峻強調，柯文哲一直挺小英連任，柯從頭到尾根本還沒有考慮要選2020年，只是希望把市長做好， 他從以前一直講說2020年還是會挺小英。

(中時 )