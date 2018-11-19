糖尿病是流感重症高危群  施打疫苗降低併發症風險

2018年11月19日 16:17 中時 曹婷婷

每年11月至隔年3月是台灣流感高峰期，今年10月因流感併發重症而死亡的2例個案中，其中一位60歲女性為未施打流感疫苗的糖尿病病人。奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳郁涵表示，目前公費流感疫苗提供高危險群民眾免費施打，呼籲糖尿病病人在沒有禁忌症前提下，更應施打流感疫苗。

歷年來因流感而需住院治療的病人比例約0.5%，高危險群包含嬰幼兒、老年人、高風險慢性病人(有糖尿病、心血管疾病病人)等較容易發生。

醫生指出，糖尿病病人常合併免疫功能下降，一旦受到感染可能引起血糖升高、肺炎、支氣管炎、腦炎、心肌炎、敗血症等併發症，導致住院或死亡機率上升，若是血糖控制不良或本身有心肺功能異常、腎臟疾病等問題，則有更高風險產生併發症。

過去曾有正值壯年的糖尿病病人，因平時血糖控制不佳，又未施打流感疫苗，得到流感時以為是一般感冒而未及早就醫，最後竟因酮酸中毒而死亡的案例。今年10月因流感併發重症而死亡的2例個案中，其中一位60歲女性即為未施打流感疫苗的糖尿病病人。

陳郁涵指出，國外已有文獻指出糖尿病病人相較於一般人而言，在得到流感後住院或死亡的比例較高，因此建議應施打流感疫苗來預防，目前公費流感疫苗提供高危險群民眾免費施打，尤其是慢性病族群如糖尿病病人。

奇美醫學中心家庭醫學部呼籲，糖尿病病人在沒有禁忌症的前提下，更應施打流感疫苗，平時也應自我監測血糖、控制飲食、規律運動、維持正常作息，才能有良好的免疫力，以減少得到流感或流感併發重症，另也建議民眾接種前先電話向合約院所確認是否還有疫苗，避免空跑一趟。

(中時 )