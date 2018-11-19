高市客家婚禮 50對佳偶浪漫成婚

2018年11月19日 16:11 中時 柯宗緯

高市舉辦別開生面的客家婚禮。（柯宗緯翻攝）

高雄市府客家事務委員日前舉辦「2018客庄12大節慶～客家婚禮‧客家宴」，這場被譽為全台灣最浪漫的婚禮，代理市長許立明及客家委員會主委李永得親自為50對佳偶證婚，新人們在悠揚的八音樂聲、幸福喜慶的氛圍中浪漫成婚，並於婚禮儀式完成後與親友共享美味可口的客家喜宴。

婚禮由熱鬧的客家八音、添丁發財燈、拖青、帶路雞、扛禮等迎親隊伍引導下揭開序幕，50對新人們身穿黃鳳儀老師設計融合傳統與現代客家風的藍衫禮服，由新郎為新娘戴上幸福花戒指，象徵套住永遠的幸福。

另在新人親友、貴賓、客家耆老、鄉親、社團的祝福中，進行「上燈」儀式，祝福新人家族添丁進財、子孫綿延；另「插頭花」、「食新娘茶」儀式，能讓新娘認識夫家長輩，而頭花所使用的圓粄花、雞冠花和扁柏，則象徵著家族世代傳承興旺。

擔任證婚人的李永得表示，參加客家婚禮對新人來說，除了能夠瞭解傳統客家婚俗的特殊意義之外，也將會是人生中重要也難忘的經驗，李主委並以客家四句聯「新郎新娘定乾坤，來年一定生貴子，祖先功德源流遠，福澤綿延傳子孫」來祝福現場50對新人。

許立明則說，高雄是一個尊重多元文化與各種族群、移民的城市，以人為本的客家，帶有純樸與細膩的美感與文化深度，深受許多非客家族群的喜愛，市府也極積推動許多育兒政策，如全國首創的坐月子到宅服務、定點計時托育服務等，就是要打造高雄成為幸福宜居的城市。同時也祝福新人們，一輩子幸福美滿，多生小孩為幸福家庭增添傳家寶，也為高雄市多添生力軍及新希望。

晚上的客家宴特別邀請來自美濃具25年資歷的劉春樹主廚親自掌廚，以高雄在地嚴選的客庄好食材結合港都特色海鮮，打造出精緻可口、令人垂涎的「客家宴」，有溫暖入心的麻油紅蟳荷葉栗子油飯、新鮮的客家豉汁石斑、客庄粄條搭配新鮮大草蝦，還有清甜的龍蝦白菜火鍋等菜色，每道佳餚都守護客家傳統好味道，一起分享新人結婚的喜悅。

(中時 )