代表會杯葛 縣府力挺 北斗聯合幼兒園動土

北斗鎮聯合幼兒園興建工程19日舉行動土典禮，鎮長楊麗香與小朋友開心共同鏟土。（鐘武達攝）

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北斗鎮長楊麗香（右）與副縣長林明裕（左）與幼兒園小朋友共同為聯幼興建工程主持動土儀式。（鐘武達攝）

北斗鎮公所興建聯合幼兒園計畫，總計歷經8次提案都遭過半數的代表否決，最後在縣政府與教育部國教署出手力挺並全額補助下得以成真，公所19日舉行聯幼動土典禮，鎮長楊麗香還特別花了15分鐘致詞細數這段歷程，她與副縣長林明裕都強調，幼兒的教育不能等。

楊麗香指出，2011年就任鎮長時就發現全鎮幼兒園分散在6個不適合幼兒教育環境的老舊社區活動中心，甚至有不少幼兒為此遷往鄰近鄉鎮就讀，為此深感北斗鎮有興建聯幼的迫切性 。

她說，最初鎮庫僅剩約3500萬元，礙於經費不足無法馬上行動，直到103年度決算已達約1億2000萬元，於是在104年度開始進行詳細調查及規劃，隨後提案請求代表通過預算，沒想到 ，因12名鎮民代表有7人不斷杯葛，以致聯幼興建案差點夭折。

幾經波拆，北斗公所不斷爭取，終於獲得縣府的全力相挺，還全額補助聯合幼兒園3940萬多元的經費，北斗鎮聯幼興建計畫才可以實現。

北斗鎮聯合幼兒園動土儀式，是由楊麗香、林明裕與支持興建案的少數鎮民代表主持，另外，各社區幼兒園的100多名小朋友則是以未來主人的身分當起動土小天使，開心拿起小金鏟一起鏟土，共同參與屬於自己的大事。

(中時 )

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