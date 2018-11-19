台中》選舉遭逢丈夫病逝 邱于珊忍痛參選到底

2018年11月19日 15:47 中時 張妍溱

台中市親民黨北屯區市議員候選人邱于珊丈夫、名建築師賴衡垚11日因罹膽道癌離世，享壽64歲。（張妍溱翻攝臉書）

台中市親民黨北屯區市議員候選人邱于珊丈夫、名建築師賴衡垚11日因罹膽道癌離世，享壽64歲；選舉逼近，遭逢喪夫之痛，邱于珊說，治喪期間由競選團隊代其掃街拜票，但為了黨及想為地方做事的心，她忍著內心傷痛，堅持參選到底，絕不辜負大家的期待與丈夫的遺願。

邱于珊指出，丈夫生前健康狀態良好，但8月初連續高燒、8月4日被檢查出罹患膽道癌，因癌細胞擴散快速，11月11日不幸離世；雖然丈夫過世，沒辦法陪她到選前最後一刻，但「當選是先生遺願」，她會努力堅持下去，盡力完成她丈夫賴衡垚生前願望，也是獻給天上的先生，最好的禮物。

談到丈夫賴衡垚，邱于珊幾度哽咽說，她和丈夫結婚10年，育有1子，丈夫生前熱衷政治，曾參選南投縣水里鄉長、立委、西屯區市議員等，4年前賴衡垚鼓勵她出來從政，服務選民，打出「親民黨唯一女性提名」格外顯眼，賴衡垚過世前握著她的手，不斷祝福她「順利當選」，注入一股堅持的力量。

邱于珊表示，原本選前「黃金周」要舉行造勢晚會，但遭逢丈夫驟逝取消；21日晚間7時在雷中街2之22號將舉行賴衡垚追思音樂會，希望支持的親朋好友能到場追悼，另擇於28日火化、12月1日出殯。

(中時 )