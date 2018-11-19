台中》地方公職人員選舉及公投案投票 預計晚上12時前完成開票作業

2018年11月19日 15:44 中時 盧金足

今年地方公職人員選舉投票24日舉行，台中市共設置1601所投開票所，選務工作人員約招募3萬2156人，由於此次選舉，也同步舉行多案公投，台中市府民政局副局長兼台中市選委會總幹事盧政遠表示，預計11月24日晚上12時前完成開票作業，選舉票匭間如出現誤投情形，例如市長票投到市議員票匭或市議員票投到里長票匭，仍屬有效票，但若選舉票投到公投票匭或公投票投到選舉票匭則屬無效。

市府19日舉行市政會議，由副市長林陵三主持，民政局副局長兼台中市選委會總幹事盧政遠進行「107年地方公職人員選務工作籌備情形」專案報告。

盧政遠表示，選舉票與公投票的投開票所僅有一入口，年滿20歲以上者，可領地方公職人員選舉票及公投票；年滿18歲以上、未滿20歲者，僅能領公投票，離開投票所後不得再次進入投票所領票、投票，籲請民眾多加留意。

這次各類選舉票以不同顏色區分，市長選舉票為淺黃色、區域市議員票為白色、平地原住民市議員票為淺藍色、山地原住民市議員票為淺綠色、里長票為粉紅色、和平區長票為金黃色、和平區區民代表票為淺橘色。

盧政遠指出，至於公投票，均以白色印製，這次共有10案，1案1張公投票，並印有編號，編號自第7至第16案。每一投票所以設置3個公投票票匭為原則，第7至9案請投入第1個公投票匭，第10至12案投入第2個公投票匭，第13至16案投入第3個公投票匭。

「選舉票匭的設置部分，各區每一投票所以設置3個選舉票匭為原則，分別為市長、市議員及里長的選舉票匭」，盧政遠指出，和平區公所除市長、市議員及里長的選舉票匭外，另增1個區長選舉票匭及1個區民代表選舉票匭。

在投票流程部分，選舉人先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票，屆時現場安排選務人員引導選民動線；選舉人或投票權人可選擇全領、僅領取部分或全不領地方公職人員選舉票或全國性公民投票。

選舉票匭間如出現誤投情形，例如市長票投到市議員票匭或市議員票投到里長票匭，仍屬有效票，但若選舉票投到公投票匭或公投票投到選舉票匭則屬無效。選舉人或投票權人應1次進入投票所領票、投票，離開投票所後不得再次進入投票所領票、投票。

盧政遠強調，各投(開)票所基本人力配置每所人數約21人，其中地方選舉15人、全國性公投6人，每所均有1位預備員因應臨時緊急狀況人力替補，在安全與秩序維護方面，每所均配置警衛1人及義警1人，負責投開票所安全及秩序維護，預計11月24日晚上12時前完成開票作業。

(中時 )