留學日本變難？日降低學生簽發放

日本官員證實，為打擊非法打工，已經緊縮外國學生留學日本簽證發放率。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

今後留學日本變得更加困難？日本移民官員今天證實，針對申請日本學生簽證的審查將更為嚴格，降低日本留學簽證發放率，這項政策是為了防止外國人以留學身分到日本非法打工，其中以尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉等東南亞、南亞國家最受影響，其他國家的留學生影響不大。

根據朝日新聞報導，為了打擊外國人以留學名義在日本非法打工的狀況，移民單位正緊縮日本留學簽證的發放率。

儘管官員否認這項政策有針對特定國家，不過東京入國管理局（東京入管）的資料，部分南亞及東南亞國家學生的留學簽證發放率已顯著下降，比較今年春季與秋季入學，尼泊爾學生簽證發放率從48%降至8%，斯里蘭卡及孟加拉更分別從51%、58%驟降至3%，緬甸學生簽證許可則從74%掉到20%。

不過中國、越南及南韓學生的簽證許可則仍維持九成左右，無明顯差別。若從整體數據來看，留學簽證發放率約減少一成，從77.7%降至65.6%。

報導指出，申請日本留學簽證需繳交語言能力證明及財力證明，不過移民官在審查文件的過程中的確曾發現文件造假情事。

近年各國留學日本的風氣越來越盛，日本法務省數據顯示，過去五年旅日外籍學生人數成長約十萬人，2017年底總人數達31萬人。

(中時電子報)

文章來源：Tighter rules for student visas, with focus on parts of Asia

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