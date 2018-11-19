新竹》謝文進對選前之夜遊行批林智堅「欲蓋彌彰」「說謊市長」

2018年11月19日 15:54 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進陣營以市警局新聞稿及媒體報導，林智堅是申請22和23日兩天遊行。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進陣營在市府城市行銷處網站，發現民進黨市黨部申請22、23日兩天在城隍廟前龍鯉魚水池小廣場，從早上7點到晚上9點做選前造勢遊行。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進陣營19日以市警局新聞資料和媒體報導，指林智堅申請22和23日封閉道路遊行，林被網友指摘後撤新聞稿，以直播及開記者會稱新聞稿被變造要告網友，根本就是「欲蓋彌蓋 」、說謊市長」。

謝總部主任委員李宏生指出，市警局新聞稿寫明林智堅競選總部代表人翁枝弘，8月30日向市府申請11月22日及23日，2天時間均為8時至22時，封閉使用北大路等道路及人行道，辦理遊行活動，該總部6日申請集會遊行許可，並於8日發函同意許可辦理在案。

李宏生說，16日自由時報、中國時報都有刊登市警局新聞稿內容林智堅是申請兩天集會遊行。林兩天遊行訊息15日被網友揭露，市警局媒體群組新聞稿被回收，林智堅當天深夜直播硬拗說「只有申請23號下午5點到晚上10點」，次日再開記者會稱新聞資料被變造，揚言提告網友。

謝陣營比對網友公布訊息與新聞稿一模一樣，只是後面加註「向市民報告」的提醒，沒有改變市警局新聞稿內容，沒有所謂偽造公文書之事。李宏生批林智堅以提告當作放煙幕彈來模糊真相，企圖掩蓋說謊的事實。

謝總部執行總幹事賴誌祥說，林智堅直播打臉市警局新聞稿，讓人搞不清楚市長與局長哪個說謊。網友向市民報告的善意提醒，沒有曲解市警局的原意，若林智堅敢告網友，謝陣營一定會給法律協助。

賴誌祥並質疑林智堅還未成為正式候選人之前，為何可以使用總部名義申請公園綠地及道路做為集會遊行？是申請一天還是兩天遊行，市警局為何不敢拿出公文來說明？為何半夜要撤回在新聞媒體群組的新聞稿，市警局迄今為何不做公開說明？要求市警局公布真相。

賴誌祥並揭露民進黨市黨部在城隍廟前龍鯉魚水池小廣場，申請22、23兩天從早上7點到晚上9點的選前造勢遊行，還掛在城市行銷處網站上，指林智堅想掩飾，卻意外把民進黨選前兩天的造勢遊行一併曝光。

賴誌祥說，林智堅言行欲蓋彌彰，反讓更多真相被揭發，市民鄉親看得清楚，林智堅有無說謊，欺騙市民，其實答案很清楚。

(中時 )