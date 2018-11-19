南投》綠營質疑埔里鎮長候選人吳國昌前科 藍營強調看現在未來

2018年11月19日 16:00 中時 廖志晃 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

埔里鎮長候選人吳國昌，坦承年輕時曾吸毒，戒毒後以此經驗輔導邊緣人。（廖肇祥攝）

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠，19日質疑國民黨提名的埔里鎮長候選人吳國昌，曾因涉及毒品案件判刑3年3月，適合當鎮長嗎？國民黨南投縣黨部主委洪榮章則表示，每個人都有過去，重要的是看現在和未來，別因選舉就翻舊帳！

吳國昌坦承年輕時不懂事，曾經吸食毒品，而且為此入監服刑，出獄後與當年的毒友斷絕關係，並且以替代法戒毒，經過30年的時間彌補年少時代的錯誤，也因此更了解毒品案受刑人和邊緣人的心境，而個人的經驗輔導他們。

民進黨南投縣黨部執行長張瓊文指出，立法院最近就曾經涉及毒品案件的前科犯，是否應該禁止參選與法務部進行討論；因此，縣黨部檢視13鄉鎮市長及縣議員候選人，進而發現埔里鎮長候選人吳國昌，在1993年時曾因毒品案被通緝、判刑，1994年入監服刑，這樣的人選，不適合參選鎮長，也希望大家正視毒品危害的問題。

蘇昱誠表示，根據調查南投縣13鄉鎮市，以埔里吸毒人口為最多，而吸毒造成很多人家庭破碎，社會事件層出不窮！偏偏埔里鎮有曾因毒品案被通緝，且被判刑入監3年3月的候選人，讓人質疑且不信任，埔里鎮民要拒絕這樣的候選人。

蘇昱誠表示，擔任首長的人，要經得起社會大眾檢視，對於有吸毒或販毒前科者，更要嚴格限制，否則要怎麼領導城鎮，跟教育下一代？

(中時 )