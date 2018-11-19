海揚貿易集團斥資6.8億 農科生技園區新廠落成

2018年11月19日 17:00 中時 柯宗緯

海揚貿易集團斥資6.8億農科生技園區新廠落成，今舉行啟用儀式。（柯宗緯翻攝）

國內水產品前三大進口商海揚貿易集團今（19）日在屏東農科生技園區正式啟用斥資6.8億、歐盟最高標準、國內最先進每日可容納100個貨櫃吞吐量的冷凍加工凍儲，將協助受風災威脅的屏東、雲嘉南農漁民快速採收農漁業產品，配合政府做風險災害管理。

海揚貿易集團董事長薛屹砎表示，有感於台灣常有颱風寒害等天災，以往農漁民只能看天吃飯，跟天賭，一遇到災害損失慘重，農漁民一整年的辛苦、金錢的投入，付諸東流，欲哭無淚。

他指出，在海揚集團屏東農科生技園區新廠啟用後，可協助屏東、雲嘉南農漁民做風險災害管理，農漁民可在颱風、寒害等天災來臨前，搶先收成採收、冷凍加工，如此一來，原本可能高達八成的災損，將能降低到約莫只有兩成，大幅減輕農漁民的損失。

海揚貿易集團農科生技園區新廠斥資6.8億，以歐盟最高標準打造，採用SRC鋼骨結構，媲美高科技廠房。這12間倉庫能提供5度C到0下30度的冷凍冷藏，不只漁獲，蔬果也能保存鮮度。台灣漁產推廣大多單一市場、單一產品，所以容易受市場波動影響。將來在海揚集團專業加工凍儲為後盾下，垂直整合屏東、雲嘉南養殖漁民及加工行銷廠商組成「水產界國家隊」，攜手國內漁民前進外銷市場。

薛屹砎董事長致詞中並期許以國內最先進冷凍加工凍儲技術與能量，讓海揚集團有更大能量可協助政府更快速收購農漁蔬果保護農漁民，調節市場價格保住大家的辛苦錢。對農漁民、消費者、屏東縣府、漁業署與海揚集團來說，是個五贏的局面。

屏東縣長潘孟安表示，兩年前石斑魚（青斑）曾因為供給大於需求，規格2台斤內的青斑市價，從每台斤320元跌到只剩80元，價格崩盤，當時屏東縣政府和海洋貿易集團一起建立「青斑產銷共同合作」經營平台。

潘孟安指出，當時由海揚貿易集團以每台斤100元高於市價20%行情收購，進場大量採購石斑魚加工冰存，通路銷售產生的利潤也與養殖戶共享，順利協助石斑魚價格在3個月內回穩，縣府肯定海揚貿易集團的貢獻，也頒發「屏東認證優質水產品」標章。而今日海揚集團屏東農科生技園區新廠正式啟用，潘孟安也特前往祝福致意，感謝海揚貿易集團對屏東農漁民的回饋。

(中時 )