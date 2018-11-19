甲狀腺結節無須割喉 經口手術不留疤

2018年11月19日 16:15 中時 陳淑娥

傳統甲狀腺結節切除，會在脖子留下5到7公分的傷口疤痕(意示圖)。（陳淑娥翻攝）

經口前庭甲狀腺節節切除後不會再脖子留疤。（陳淑娥翻攝）

32歲黃小姐一覺醒突然感覺脖子變粗，到童綜合醫院求診發現左側脖子甲狀腺長了3公分結節，最後採用不會留疤的經口前庭內視鏡甲狀腺切除手術，術後脖子順利消腫，恢復也非常良好。

黃小姐表示，希望手術是因為脖子看得出腫脹，影響外在美觀，可是又擔心手術會留下5到7公分疤痕，不僅難以遮掩，顯眼的疤痕也可能影響日常生活交際關係

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一般外科主任陳國棟表示，經口腔前庭內視鏡甲狀腺切除術的優點在於刀口距離甲狀腺很近，因此對於人體組織的破壞較小，術後傷口疼痛也較傳統手術減少許多，且因為在口腔前庭進行手術，民眾不用擔心在頸部留下一道駭人的疤痕，是兼具安全與美觀的手術方式。

陳國棟建議選擇口前庭內視鏡手術，從下顎口腔前庭建立三個1.2、0.5、0.5公分的切口，置入內視鏡及手術器具，成功切除甲狀腺結節，術後4天順利出院，恢復良好，外觀完全看不出手術痕跡。

陳國棟呼籲，甲狀腺結節好發於20到40歲年輕女性，有8成以上甲狀腺結節屬良性，一般良性結節只需定期至門診追蹤即可，但如果結節持續增大或有鈣化現象，就須儘早處理，如果未處置而讓結節持續增大，最後會壓迫氣管導致呼吸不順，影響生活品質。

另外，甲狀腺結節也存在著癌變的疑慮，因此發現頸部出現異狀，就須儘早就醫診斷和治療。

(中時 )