30萬元搓湯圓 基隆首件里長候選人涉賄案起訴

2018年11月19日 16:03 中時 張穎齊

基隆地檢署查察賄選傳捷報，選前基隆首件涉賄案起訴！基隆市中正區1名曾姓女里長候選人，與徐姓丈夫涉嫌以30萬元賄賂同選區的陳姓參選人放棄參選，曾並利用辦理餐宴方式賄賂選民，基隆地檢署偵查終結，於選前將曾女依違反選舉罷免法起訴。

檢方表示，曾女於去年3月間，得知同選區的陳男有意角逐參選里長，為圖順利當選，遂與徐姓丈夫共商，由徐來邀約陳至海產店商談，表明願意提供金錢補貼換取其退選之意，然並未獲陳明確回應。過了1個月後，曾、徐2人將新台幣30萬元透過不知情的何姓友人，轉交給陳男，陳收受30萬元賄賂金額後，同意放棄參選。

曾女勸退陳男後，為爭取選民支持，又在今年5月下旬晚間，假藉舉辦基隆市展望關懷協會第1次會員大會名義，透過張姓女子邀約同選區具有投票權的10餘位選民，到同一間海產店餐敘，席間曾女到場拜票尋求支持，餐費也由曾女全數支付，選民們則獲得免付600元餐費之不正利益。

案經承辦的基隆地檢署檢察官陳昭仁，指揮基隆市警察局第二分局、法務部調查局基隆市調查站傳喚相關證人，並調閱相關單據後，認被告等人事證明確，分別依違反公職人員選舉罷免法第97條第1、2項對於候選人或具有候選人資格者行、收賄罪、第99條第1項對於有投票權之人行賄罪、刑法第143條第1項之有投票權之人收受賄賂等罪提起公訴。

同時也聲請基隆地院將陳男收受的30萬元及10餘位選民收受的600元不正利益等犯罪所得宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

檢方補充，曾女雖被起訴，但還不會被撤除參選資格，不過若她仍選上後，檢方會提出當選無效的民事訴訟辦理。

(中時 )