新書站台惹議 豐年社長「被請辭」

2018年11月19日 15:58 中時 游昇俯

年底大選選戰打得火熱，連鄉、鎮層級也跟著沸騰，財團法人豐年社社長汪文豪傳因幫雲林斗南鎮鎮長候選人張有擇新書站台，上周四即被農委會副主委李退之要求自動請辭，讓外界感到一陣錯愕。

斗南鎮農會總幹事張有擇今年受國民黨提名，參與年底斗南鎮鎮長選舉。豐年社日前為斗南鎮農會出版新書，介紹斗南鎮農會從百年農會組織轉向現代化農企業的過程，作為本書之出版社社長與編撰者的汪文豪，因參與新書發表會、發表感言，被扣上「幫人助選」罪名，遭農委會要求下台。

張有擇昨日在斗南鎮農會官方臉書「斗南鎮農會安全食材守護者」表達想法。他感慨，「為了選舉，有必要這樣扭曲人性、波及無辜嗎？」

張有擇在臉書上表示，豐年社是台灣歷史最悠久、家喻戶曉的專業農業出版社。除「豐年雜誌」、「農情月刊」、「鄉間小路」等雜誌，並出版許多農業專書，以正面、清新與理性的角度發揮農業資訊傳播、推廣及政策宣導之能力。

今年適逢斗南農會即將邁入百周年，因此邀請豐年社協助出書，記述斗南農會近二、三十年來配合農委會政策，推動農業發展各面向的努力。張有擇表示，此書早在去年農委會主委林聰賢就任時即已規劃出版事宜，書中記載全為斗南鎮農會全體員工胼手胝足的過程，並未對個人、競選政見與私領域活動多所歌頌或著墨。

他受訪時強調，新書發表時還特地選在虎尾而非斗南，想避嫌，沒想到事情會演變成這樣，對汪文豪感到十分內疚。

記者求證汪文豪，撥他手機直接轉入語音信箱。求證農委會副主委李退之，他僅表示，事情與目前媒體報導所見不完全一致，有空他會再跟大家說明，因目前身在金門不便細講，隨即便掛掉電話。

(中時 )