彰化》要不要辭立委？黃文玲轟票投王惠美、魏明谷就是支持吳敦義、蔡英文

2018年11月19日 15:57 中時 吳敏菁

魏明谷表示，縣府團隊的努力之下，現在許多重大的建設，不是已經動工興建，就是已經開始規劃。（吳敏菁攝）

王惠美表示，惠美一邊打選戰，一邊問政，以不負選民所託。（吳敏菁攝）

選戰倒數第5天，黃文玲炮火猛擊，指票投王惠美就是支持吳敦義，投給魏明谷就是支持蔡英文，吳敦義大男人沙文主義的思想辱罵台灣女性，不是道歉就可以撫平，蔡英文執政怨聲載道經濟往下沈淪，在彰化演講時說換人執政，捷運沒了、上兆風電投資也沒了，藍綠惡透已經搞成政治幫派，必須要政治掃黑。

黃文玲說，姚文智明知選情不樂觀，還是破釜沉舟辭立委，為什麼王惠美自稱選情穩定卻不辭？那麼愛做立委，那縣長就不要選了，完全沒有要為彰化人服務的決心

。並批魏明谷身為縣長運用各種資源，宣傳個人選舉，如果縣長做的很好，選民自己就會做出最好的選擇。

黃文玲更轟，姚文智說搶救姚文智開除洪耀福，但是擒賊必須先擒王，民進黨應該開除蔡英文，而吳敦義應該為自己的言論引咎辭職。

王惠美表示，惠美一邊打選戰，一邊問政，以不負選民所託，在問政過程中，惠美發現魏明谷一直欺騙縣民，彰化鐵路高架化經費根本尚未審定，國發會主委還在等魏縣長補資料，到現在已經等26天了，相信彰化鄉親是有智慧的，眼睛是雪亮的。

魏明谷競選總部表示，魏明谷縣長與縣府團隊的努力之下，現在許多重大的建設，不是已經動工興建，就是已經開始規劃。反觀王惠美卻對民進黨政府推動綠能、交通建設，不僅不關心，甚至反對，這次選舉看到王惠美態度的反覆，蔡英文總統的說法

，是表達對這樣候選人不適格做彰化人的縣長，並肯定魏明谷縣長與中央政府的共同努力。

(中時 )