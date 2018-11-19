丁守中高喊投票救台灣 指韓流引爆民怨怒火

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中今天以「台灣受傷了」作為訴求，發起「投票救台灣」運動，號召選民站出來投票，拯救台灣。他也強調，民進黨執政下，台灣遍體鱗傷，失去了方向，韓流之所以在高雄引爆，是因為民怨早已累積了滿坑滿谷的炸藥，韓國瑜做為引信，點燃了高雄人與全台人民的怒火，要終結民進黨「災難式決策」帶給台灣的傷害。「討厭民進黨」已經成為全民共識。

他並引詩人雪萊曾說，「冬天到了，春天還會遠嗎」？強調如果沒有行動，春天還會很遠很遠。所以不管北漂、西漂，人在哪裡，都要用盡一切力量，1124走進投票所。救高雄、救台北、拯救台灣。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

為了這個活動，丁守中團隊特別設計「投票救台灣」貼紙，是以國旗OK繃帶為造型，訴求搶救受傷的台灣。並推出兩則平面廣告，分別以「被烤焦的番薯」、「國旗圖像的血液輸送袋」為形象，強調人民集體焦慮，心情鬱卒。所以「台灣不能輸，台北要先贏」。

丁守中今天在國民黨部召開記者會做了以上表示。他也說，民進黨執政讓台灣受了太多太多的傷：經濟傷、過勞傷、空汙傷、缺電傷、環保傷、農民傷、斷交傷、東廠傷、年改傷、教育傷、觀光傷。蔡英文政府帶給台灣的只是滿身傷痕。

丁守中說，台灣不缺勤奮優質的人民，只缺正確的方向和領導，只要做出對的選擇，台灣當然可以更好。1124之後，「你到底要不要看到台灣改變，擺脫那意識形態台獨的民進黨執政」？要，就站出來，走進投票所。「救台灣，也救自己」。

(中時電子報)

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