台中》中市設1601所投開票所 中市警上緊發條

2018年11月19日 15:57 中時 盧金足

台中市警察局長楊源明19日在市政會議報告淨化選前治安、防制金錢暴力介入選舉、維護選舉安全的相關作為，這次台中市共設置1601所投開票所，市府在警衛人數及協勤民力也各配置1601人，防止各種可能影響選舉的不法行為發生，使選舉得以公正、圓滿完成。

楊源明表示，市府加強檢肅非法槍械、查緝毒品犯罪、強力掃蕩黑道幫派，全力防制金錢或暴力介入選舉及加強選舉安全維護，目前各分局在大型社區已舉辦治安座談會達14場次、各分局及分駐所也辦理中小型治安座談會達55場次，密集加強反賄選宣導。

在選票印製、運送及保管方面，市府也強化相關維安，包括協調選委會裝設全天候監視錄影系統監控、規畫機動派出所部署警力24小時現場警戒、由警力配合選監人員全程管制，警力也會全程護送選票運送。

這次台中市共設置1601所投開票所，市府在警衛人數及協勤民力也各配置1601人，由內勤支援外勤，加強運用民力，規畫317組共1275人作為機動處理小組支援各種狀況的應變處理，希望透過多元且積極的作為，防止各種可能影響選舉的不法行為發生，使選舉得以公正、圓滿完成。

台中市副市長林陵三表示，台灣已進入民主法治國家，選舉是國民的權利與義務，秉持民主法治國家的精神，讓選舉順利進行，期許選務人員落實中立、公平、公開與公正，避免有暗示性的行為出現。此外，警察局與義警民防也會共同投入選務工作，維持投票秩序。

(中時 )