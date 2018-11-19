牛肉好「蒡」！ 500份國產牛肉丼飯大放送

台南市農業局推廣優質國產牛肉，舉辦「牛肉好蒡．一起來丼丼-2018國產牛肉行銷活動」。（柯宗緯翻攝）

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台南市農業局推廣優質國產牛肉，舉辦「牛肉好蒡．一起來丼丼-2018國產牛肉行銷活動」。（柯宗緯翻攝）

台南市農業局為鼓勵民眾支持優質國產牛肉，特別辦理「牛肉好蒡．一起來丼丼-2018國產牛肉行銷活動」，日前在台灣首府大學內熱閙登場，用限量500份創意牛丼飯+牛蒡湯組合讓民眾齊品嚐，及舉辦創意國產牛肉競賽，帶領民眾發現國產牛肉的創意美味。

這場活動由台南市代理市長李孟諺、行政院農業委員會畜牧處長謝耀清、台南農業局代理局長李建裕、台南市肉品市場公司總經理黃文賢及台灣肉牛產業發展協會理事長蘇念成及台灣首府大學代理校長戴文雄、麻豆區區長孔慶瑤等貴賓共同出席，拉開活動序幕。

此次首推「牛丼飯及牛蒡湯」精力組合，是以新鮮國產牛肉，結合台南市極力推薦台南16號米及在地牛蒡、雞蛋由台灣首府大學餐旅系師生掌廚，軟嫰的國產牛肉口感與以進口牛肉料理製作成的市售牛丼飯不同，真是味蕾的極大享受。

另一重頭戲在會場的專業烹調教室展開，由中華醫事科技大學、南英商工、南臺科技大學、長榮女中、台灣首府大學5所餐飲科系學校師生組隊進行國產牛肉創意競賽，歷經2小時的比賽，由專業評審及民眾票選，競賽第1名將獲得獎金2萬元，第2名可獲得獎金1萬元，第3名獎金5000元。

為了鼓勵民眾品嚐國產牛肉好料理，台南市政府農業局也規劃到店享優惠的方案，107年11月11日至11月16日期間，在配合店家依所設計的消費互動方式獲得的100元品嚐折價劵。

民眾需於期限內（107年12月11日前）使用完畢，到指定店家消費國產牛肉料理，折抵消費。100元品嚐折價劵也提供部分名額，讓現場民眾透過活動小遊戲獲得，邀請大家活動結束後再至店家消費品嚐，支持優質國產牛肉。

(中時 )

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