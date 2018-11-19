盜版微軟體不到500元 買回家竟是「試用版」序號

保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。（葉書宏翻攝）

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保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。（葉書宏翻攝）
保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。（葉書宏翻攝）
保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。（葉書宏翻攝）
保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。（葉書宏翻攝）

36歲陳姓男子與37歲鄧姓妻子利用來自中國大陸淘寶網站、微信的假序號，製作盜版微軟Windows作業系統光碟，每套售價200元至500元，消費者買回家後才發現序號無法更新，有些甚至是1個月的試用版序號，警方獲報前往查緝，粗估陳嫌不法所得約100萬元，侵權市值逾1000萬元。

警方調查，陳嫌透過各大拍賣網站販售微軟Windows作業系統光碟，每套售價200元至500元，但消費者購買之後，才發現收到的光碟雖貼有COA貼紙及啟動序號，但盒裝相當粗糙，有些序號安裝已達上限無法使用，需要另外私訊取得啟動序號，有些序號則是1個月的試用版。

保二總隊刑事警察大隊偵一隊接獲民眾報案，前往陳嫌位於桃園市的住家查緝，查獲電腦2台、COA貼紙、燒錄光碟等證物。

警方指出，正版軟體每套售價約3000元，成本卻不到10元，陳嫌的網拍評價6739筆，從去年10至今，至少有百人受害，不法所得約100萬元，侵權市值逾1000萬元。訊後依違反商標法將陳嫌夫婦移送法辦。

(中時 )

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