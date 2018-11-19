新南向助力 柬埔寨航空11／21首航台中-吳哥每周兩班

柬埔寨航空的機組員。圖；業者提供

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柬航以A319客機飛台中，可載客150人，有賣散客票。圖：業者提供

因應政府推動新南向政策，產業陸續至柬埔寨設廠，且台灣旅客遊柬埔寨大幅成長，看重台灣市場，天皇旅行社與柬埔寨航空合作以包機直航的形式開闢「台北－暹粒(吳哥)」已於日前正式開航，造成機位供不應求，為服務中台灣的國人及帶動中部地區新南向之觀光，11月21日將開台中-暹粒(吳哥)航線，提供每周兩班定期包機。

首航班機預計當日下午16時55分台中清泉崗機場迎接「暹粒(吳哥) －台中」來台航班及旅客；並於當日下午17時55分首航「台中－暹粒(吳哥)」。

柬埔寨航空11月21日首批「暹粒(吳哥) －台中」航班，滿載150名柬埔寨遊客，僅此航線1年將替國內帶來近2萬名柬埔寨遊客，為政府新南向政策帶來實際的成果與助益，其旅遊行程包括忠烈祠、台北101大樓午餐、中正紀念堂、車遊總統府、十分老街、九份老街、野柳、六福村、日月潭、逢甲夜市、台中世界花卉博覽會等五天行程。

這次開航以台中為柬埔寨航空在台的第2條包機航線規劃，相當看好台柬兩地大量的商業及觀光需求， 尤其是以金邊-台中往返為商務頻繁之重要腹地，往北或往南交通皆有其便利性。後續更有「高雄－金邊」等航線即將開闢，往後將有利國人赴柬旅遊，且更方便台商在東協市場的布局，對於政府新南向工作的推動，有實質的進展。

另台灣豐富的觀光資源，加上政府大力推展對外觀光有成，台灣即將躍升為千萬觀光大國，而新航線的加入無非是提供台灣旅客赴柬旅遊更多樣且便捷的選擇，根據觀光局最新報告指出，去年新南向十八國共創造28.1億美元的外匯收入，超越日本成為來台觀光外匯第二大市場，其中「純觀光」的東南亞旅客日均消費更突破兩百美元，消費潛力不可小覷。

擁有世界文化遺產吳哥窟的柬埔寨，近幾年觀光人潮，逐漸往上升，也造就了當地的飯店需求更與「聖卡飯店集團」合作，提供國人最新的景點、最佳的住宿品質及最優惠的價格選擇，聖卡飯店集團為柬埔寨當地，最大的本土集團「蘇基密集團」旗下的飯店，積極搶攻世界觀光客外，也看上台灣的新南向政策，鎖定台商需求，提供客製化服務。

(工商 )

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