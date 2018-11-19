韓、蔡兩個光頭拼經濟 一起點亮鎮港照亮高雄

2018年11月19日 16:09 中時電子報 綜合報導

日前在人氣鼎沸的鳳山造勢埸上，韓國瑜宣佈要募集1百個，甚至3、5百個秃子，在選前之夜陪他進場一起照亮高雄。韓總此言一出，引發巨大回響，連日來已有許多民眾主動和韓陣營連繫、報名，甚至不惜自己理個大光頭，就是要和韓國瑜一起照亮高雄!

和韓國瑜一樣頭頂閃閃發光的國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏指出，韓總的確是創造話題、引領風潮的行銷高手。這次高雄市選舉最夯的一句流行語，就是「秃子跟著月亮走，我們跟著秃子走」，有很多民眾把這句話印在T恤、做成貼紙、及其它周邊商品，都造成熱賣，印證了韓國瑜魅力無法擋！

蔡武宏在這次競選過程中，不但自始至终全力力挺韓國瑜，也喊出「秃子跟著月亮走，兩個光頭拼經濟」、「玩命光頭拼經濟，點亮鎮港，照亮高雄」等口號。在拼經濟上，蔡武宏的重要主張就是儘速完成大林蒲遷村、重新啟動高雄港自由經貿特區計畫，並全力爭取恢復陸客前進高雄觀光，活絡特色商圈及觀光夜市，重振庶民經濟，打造高雄成為好賺吃城市。蔡武宏多次見證韓總的超級業務員功力，相信韓總一定是最稱職的高雄CE0，一定能達成「東西賣得出去，人潮進得來，高雄發大財」的目標。

蔡武宏對韓國瑜發出「秃子募集令」感到非常振奮，他表示選前之夜一定加入秃頭大隊行列，和韓國瑜同心協力，跟著「全民拼經濟」的月亮走，一起點亮鎮港、照亮高雄！

(中時電子報)