現代Grand Starex新改款加配備不加價

2018年11月19日 16:15 工商 陳信榮

現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業19日發表豪華商務車Grand Starex新改款，以「外型、安全、配備、舒適」四大升級但價格不漲，入門的尊貴型定價137.8萬元，旗艦型149.8萬元，新增旗艦天窗型定價155.8萬元，搭配限時推出購車贈3萬公里免保養「早鳥優惠」行銷活動，衝刺年銷700輛目標。

南陽指出，Grand Starex新改款全車系標配ASL防爆衝自排鎖、ESC電子車身穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑控制系統、EBD電子煞車力道分配系統、雙前座輔助氣囊、光感應自動啟閉頭燈、ISO FIX兒童安全座椅固定裝置、TPMS胎壓偵測系統、車門防撞鋼樑、倒車雷達系統，旗艦型增加雙前座側邊氣囊、四路行車視野輔助系統、BSD盲點偵測警示系統、LCA車道變換警示系統、RCTA後方交通警示系統。動力方面，搭載2.5升直列四缸柴油引擎，透過可變幾何渦輪增壓技術搭配先進Common Rail共軌燃油噴射科技加持，不僅壓榨出170匹最大馬力，豐沛飽滿的45公斤米峰值扭力更於2000轉低轉速狀態下湧現，透過後輪驅動與五速手自排變速箱傳遞，能輕鬆應對爬坡的路況。

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