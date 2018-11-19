靈鷲山慈善義診 嘉惠緬甸臘戌民眾

靈鷲山慈善基金會與長庚醫院組成的國際志工醫療團隊，遠赴緬甸為比丘沙彌醫療義診。（靈鷲山慈善基金會提供）

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長庚醫院員工國際志工團到緬甸義診，靈鷲山志工團師姐在一旁協助。（靈鷲山慈善基金會提供）
長庚醫療團隊到緬甸臘戌義診，200多位比丘及沙彌排隊看診。（靈鷲山慈善基金會提供）
長庚醫院員工國際志工團連續三年到緬甸義診，獲得臘戌民眾一致的肯定。（靈鷲山慈善基金會提供）

靈鷲山慈善基金會結合長庚醫院員工國際志工團醫護人員一行14人，11月17日抵達緬甸臘戌，隨即展開4天的醫療義診服務，高效率團隊除了診療200多位比丘及沙彌，並教導洗手衛教課程，也開放附近民眾和師生看診，良好的醫療品質和服務，為台緬兩地友誼添新頁。

「這是善的開始。愛是永恆的真理，和平是我們追求的目標」，18日上午，醫療團隊首先在Sate Ta Thu Kha Monastic Free School，為200多位比丘及沙彌看診，上午就完成138個診次，並給沙彌們進行洗手衛教課程，還贈送全體沙彌特製的緬文版衛教文件夾。

Sate Ta Thu Kha Monastic位於臘戌的第七區，附近多是貧困民眾，寺院大比丘除收養將近200位沙彌，特別開設Sate Ta Thu Kha Monastic Free School，提供附近幼稚園、小學、中學孩子免費就學，目前共有2000多位學童在此讀書。

連續3年，長庚醫院員工國際志工團都組隊前往緬甸服務，在臘戌地區獲得一致肯定，此次共有4位醫生、5位護理師及藥師、社工等共12人，和靈鷲山慈善基金會2位同仁，將在臘戌進行4天服務，除了11月18、19日在Sate Ta Thu Kha Monastic Free School，11月20、21日轉往長期合作的臘戌社會福利會繼續服務。

臘戌社會福利會特別組織20人的志工團隊參與服務，當地華文學校明德總校也指派7位高三學生，協助翻譯工作。前兩年，這些志工和醫護人員，大多有參與服務，這回老朋友見面，再次攜手合作，默契十足、效率極高，造福更多需要協助的民眾。

(中時 )

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