兩大天王台中跨年 盧廣仲、伍佰獨家演出獻臺中

2018年11月19日 16:29 時報周刊 張毓琪

盧廣仲是2019跨年最熱門的卡司。三立提供

繼日前曝光的「搖滾天王」伍佰將獨家在台中跨年演出後，今日主辦單位三立電視再宣佈將有另外一位重量級卡司「金鐘視帝」盧廣仲獨家演出。去年在台北跨年演出收視率破3.29創下佳績的盧廣仲，今年初以一首國民歌曲「魚仔」勇奪金曲獎年度歌曲，還一舉拿下53屆金鐘獎新人及視帝雙料大獎，夾帶超高人氣，盧廣仲被視為2019跨年最熱門卡司，各電視台搶人大戰早早展開，製播晚會的三立電視在半年前即向他提出邀約，最終獲盧廣仲首肯，雙冠王的獨家表演規格直逼臺北跨年。

盧廣仲目前與演唱會團隊正在構思表演內容，承諾將帶給來自世界各地粉絲難忘的跨年演出，由於明年3場小巨蛋演唱會秒殺完售，盧廣仲在台中跨年的演出更值得粉絲期待。

而另一位壓軸天王伍佰& China Blue則將“全面對決”世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，演出陣仗和舞台視覺效果等都是原汁原味，伍佰甚至為跨年演出訂製全新的跨年演出服裝，當晚絕對讓歌迷眼睛為之一亮。

台中今年因舉辦花博而擴大辦理跨年，主要活動場地后里現場約可容納30萬人，同時也鄰近花博各大園區，主辦單位備有接駁車，希望全台民眾利用連假，可以白天逛花博，晚上參加跨年晚會，台中其他確認演出卡司除已公布的歌手包括安心亞、艾怡良、「搖滾樂團」八三夭、鼓鼓、茄子蛋及來自馬來西亞的Kimberley陳芳語外，許富凱、華劇「一千個晚安」主唱方炯鑌、羅宏正、李千娜也加入台中跨年演唱陣容，將有超過15組藝人，堪稱全台最大場跨年，晚會由阿Ken及謝忻領軍，三立都會台及中視晚間七點起聯播。

(時報周刊)