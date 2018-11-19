兩大天王台中跨年 盧廣仲、伍佰獨家演出獻臺中

伍佰為跨年演出訂製全新服裝。三立提供

友善列印
時報周刊
盧廣仲是2019跨年最熱門的卡司。三立提供

繼日前曝光的「搖滾天王」伍佰將獨家在台中跨年演出後，今日主辦單位三立電視再宣佈將有另外一位重量級卡司「金鐘視帝」盧廣仲獨家演出。去年在台北跨年演出收視率破3.29創下佳績的盧廣仲，今年初以一首國民歌曲「魚仔」勇奪金曲獎年度歌曲，還一舉拿下53屆金鐘獎新人及視帝雙料大獎，夾帶超高人氣，盧廣仲被視為2019跨年最熱門卡司，各電視台搶人大戰早早展開，製播晚會的三立電視在半年前即向他提出邀約，最終獲盧廣仲首肯，雙冠王的獨家表演規格直逼臺北跨年。

盧廣仲目前與演唱會團隊正在構思表演內容，承諾將帶給來自世界各地粉絲難忘的跨年演出，由於明年3場小巨蛋演唱會秒殺完售，盧廣仲在台中跨年的演出更值得粉絲期待。

而另一位壓軸天王伍佰& China Blue則將“全面對決”世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，演出陣仗和舞台視覺效果等都是原汁原味，伍佰甚至為跨年演出訂製全新的跨年演出服裝，當晚絕對讓歌迷眼睛為之一亮。

台中今年因舉辦花博而擴大辦理跨年，主要活動場地后里現場約可容納30萬人，同時也鄰近花博各大園區，主辦單位備有接駁車，希望全台民眾利用連假，可以白天逛花博，晚上參加跨年晚會，台中其他確認演出卡司除已公布的歌手包括安心亞、艾怡良、「搖滾樂團」八三夭、鼓鼓、茄子蛋及來自馬來西亞的Kimberley陳芳語外，許富凱、華劇「一千個晚安」主唱方炯鑌、羅宏正、李千娜也加入台中跨年演唱陣容，將有超過15組藝人，堪稱全台最大場跨年，晚會由阿Ken及謝忻領軍，三立都會台及中視晚間七點起聯播。

(時報周刊)

影》韓國瑜贏了劉德華！金馬獎收… 255萬人搶看中天晚間新聞 「韓流…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。