南陽實業加速現代汽車GDSI展示中心建設 2020年前完成56間

2018年11月19日 16:40 工商 陳信榮

現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業在台北市第一個符合GDSI原廠最新規範的展示間－內湖GDSI展示中心，19日開幕，擁有千坪規模新車展示與維修中心、精品級交車房，以全新3S（銷售、服務與零服）等級服務內湖、南港、松山、大直等地區廣大客戶。

南陽實業總經理李應生總經理表示，導入GDSI全球化標準展間腳步不停歇，今年底就會完成26間換裝升級，並且會持續投資到2020年完成全台56間現代汽車通路建設升級工程，搭配加快引進更新更好現代汽車車款，建構超越顧客期待的用車體驗。

李應生指出，秉持原廠全球標準打造的新內湖GDSI展示中心，融入Modern Premium品牌核心價值強調的關懷、簡約、創意三大元素，仿自大自然的天、地、林為靈感打造，寬敞開闊的空間布局搭配大面積落地窗，為展示空間帶來明亮無壓的賞車氛圍，現場規劃專屬服務客休區與餐飲吧檯隨時提供客戶暖心又暖胃的體驗；同時，設立於內湖GDSI展示中心內的精品級交車房，藉由柔和木質鋪建與挑高格局設計，不僅營造溫馨人情，更要讓每位現代車主從看到愛車的這一刻皆能帶著愉悅的心情迎接家庭新成員。

為了減少車主保養愛車時的等待時間，並能更有效率的完成修繕作業，於內湖GDSI的維修中心設置10座維修作業區，透過專業技師「雙人快保機制」提升服務品質縮短等候時間。此外，廠內更配置全新機油槍設備，精準依不同車型添加指定機油量，大幅降低過往瓶裝機油過剩且減少塑膠瓶罐用量達到友善環境發展。

(工商 )