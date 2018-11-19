罰不怕！ 違規肉品重罰單月逾2百件

2018年11月19日 16:37 中時 游昇俯

防範非洲豬瘟疫情，防檢局加強邊境管制，自10月18日起，針對違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境，均裁罰最高額罰鍰1萬5千元，截至11月18日止共計裁罰209件。雖然政府加強宣導，但一個月仍有逾兩百件違規，防檢局表示，罰額未來將調高至30萬元，呼籲國人切勿觸法。

據防檢局統計，自10月18日起至11月18日止，針對違規自疫區攜帶家畜肉類產品入境者，裁罰1萬5千元共計209件；其中，包括來自中國大陸113件、越南66件、菲律賓12件、韓國5件，泰國及緬甸各4件，印尼2件，馬來西亞、新加坡及烏克蘭各1件。

防檢局亦採集來自中國大陸違規肉品，送家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，迄今檢驗419件，分別於10月31日及11月9日各發現一例陽性反應，驗出非洲豬瘟病毒，其餘均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

防檢局表示，中國大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，已擴及19省／市／區，達74案例；呼籲民眾返國切勿攜帶肉類產品，違規旅客裁罰最高額1萬5千元罰鍰，未來將調高至30萬元，亦不要以網購購買國外肉品寄送台灣，否則將處以7年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金，或裁罰5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )