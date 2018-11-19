賭債高築 他倆夥同紅茶店老闆洗劫加油站 依強盜罪起訴

2018年11月19日 16:39 中時 謝瓊雲

蘇姓男子為了錢，今年九月連續兩天深夜夥同友人持刀洗劫溪州鄉一間加油站，遭檢警逮捕後遭依強盜罪起訴，（謝瓊雲翻攝）

李男和好友共謀洗劫女友打工上班的加油站，搶完錢後隔天就被逮。（謝瓊雲翻攝）

蔡姓男子平日在員林市鬧區開紅茶店做生意，卻為錢鋌而走險，得面臨七年以上的強盜罪官司。（謝瓊雲翻攝）

28歲蘇姓男子好賭成性、債台高築，數月前耳聞李姓友人女友上班的加油站，打烊後現金都存放站內，今年9月竟與另名開紅茶店的蔡男共謀洗劫加油站，遭檢警循線查獲，3人都被檢方依強盜罪起訴。

根據起訴書，蘇男與20歲李男、24歲蔡男3人是朋友，蔡男在員林市區經營鐵道紅茶店，三人經常在此閒聊，某次言談間李男提起女友工作的大彰溪東加油站，打烊後現金就直接放在辦公室內，加上李男常接送女友上下班，熟知站內環境、保全配置及現金存放地點，竟因而動起了歹念。

9月17日深夜，李、蘇兩人共謀搶劫現金，先到大賣場買了開口板手、口罩、手套和一把菜刀等犯案工具，準備行搶；為了掩人耳目，蘇男向曹姓友人借來機車，再到百姓公廟與李男會合，由李男開車前往加油站附近無監視器地點把風。

獨自持菜刀進入加油站的蘇男，從洗手間爬上二樓浴室陽台，再從浴室窗戶開啟鐵門，驚見朱姓站長就睡在2樓房間、且房間上鎖進不去，只好再偷偷摸摸回到一樓，卻不慎觸動保全警報，失風後落荒而逃。

翌日清晨，得知蘇男失風，也急需現金的蔡男，竟主動致電說要參與幫忙，他還發揮做生意當老闆的頭腦，找大家到店裡來詳細討論分工細節；19日凌晨，一夥人再度前往加油站行搶，果然順利壓制反綁朱姓站長，逼迫他關閉保全、開啟保險箱，連同皮夾內的現金，共搶得3萬3700元現金後逃逸。

雖然三人不斷變換交通工具、會合地點，犯後還把監視器主機取走、丟棄草叢，甚至刻意變裝再離開，終究難逃北斗分局警方與路口監視器法眼，20日隨即落網。

(中時 )