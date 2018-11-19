255萬人搶看中天晚間新聞 「韓流」收視力壓劉德華

韓國瑜鳳山造勢現場收視率達3.03，竟比劉德華走紅毯還高。中天提供

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時報周刊
平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨》收視屢創新高。中天提供

選戰邁入倒數，最後一個黃金周末日成關注焦點，中天新聞台即時報導最新選情，全天收視再創佳績，上周六(11/17)晚間新聞4歲以上平均收視2.77（總收視人口255.9萬），最高收視達3.91，領先無線台金馬獎星光大道4歲以上平均收視1.41，其中星光大道收視高點3.01，落在紅毯壓軸劉德華，同時間中天新聞台正轉播國民黨高雄市長候選人韓國瑜鳳山造勢現場，收視率達3.03，形成韓國瑜、劉德華對決局面，「韓流」收視甚至贏過劉德華。

新聞深喉嚨　震撼鳳山夜！　韓粉共同吶喊"翻轉高雄"　掀造勢高潮！

同一天(11/17)晚間8點播出由平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨鳳山歌喉戰》，轉播韓國瑜鳳山造勢晚會，即時評論高雄市選情，收視再創新高，4歲以上平均收視3.28（總收視人口235.3萬）排名全國第二，最高收視一度達4.41，當時正轉播造勢現場，上萬名群眾拿著國旗形成壯觀旗海。特別的是，昨(11/18)重播17日晚間的《新聞深喉嚨鳳山歌喉戰》，4歲以上平均收視0.49，也再度擠進全國前80名收視排行。

17日晚間10點播出由戴立綱主持的《新聞龍捲風大鳳山歌喉戰》延續前一天南下戶外開講熱度，深度剖析高雄市選情，邀請高雄文創工作者黃建豪擔任來賓，他設計「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」創意貼紙大受歡迎，他在場分享韓國瑜造勢現場情況，及高雄市民心聲，該集4歲以上平均收視2.43（總收視人口207.6萬），最高收視3.48，打破2013年洪仲丘案收視成績。

(時報周刊)

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