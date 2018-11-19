高中數理資訊科競賽　二信學子晉級全國賽

數理資訊學科能力競賽複賽二信高中表現出色，圖為生物科包辦2、3名的吳原博（中）、陳則均（右）及指導老師季延陵（左）。（二信高中提供）

友善列印
中時
張穎齊

107學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽複賽，二信高中在新北區（新北市、基隆市、金門縣、連江縣‘各學校激烈的競爭中脫穎而出，總計有6位同學獲獎，其中生物科包辦第2名及第3名，是基隆市獲獎最多的學校。

全國數理及資訊學科能力競賽是教育部為加強輔導高中學校推動教學、自然學科及資訊教育，以提高學生對基礎科學及資訊研究之興趣，並藉以鼓勵學生與校際間相互觀摩，提升科學教育品質，由各校初賽選出各科優秀學生1至2名參加分區複賽，參賽學生來自各校菁英，競爭相當激烈。

二信高中在新北區複賽中有6位同學獲獎，分別為生物科第2名吳原博及第3名陳則均，數學科佳作洪子清、資訊科佳作周宥霄、化學科佳作余至祐及王頎勳，表現優異倍受各校矚目。

吳原博及陳則均2人同班，都有共同目標就是考上醫學系，希望未來能一起懸壺濟世，因此在準備新北區複賽過程中，2人攜手合作，每次練習都在一起互相切磋。在指導老師季延陵的引導下積極練習全心投入，參賽的目標就是「共好」一起獲獎，再相約考上醫學系，2人將再度攜手準備面對12月底的全國決賽，希望能為基隆市奪得好成績。

陳則均表示，準備比賽過程中他會看一些舊課綱的內容及教師手冊的補充內容，這些都是目前課本沒有的內容，藉此加強課外相關知識，另外生物老師提供3項有關解剖課程的練習，熟練操作技術，讓解剖時手能穩一點，面對考試時心情放輕鬆，精神專注頭腦清楚是這次獲獎的最大關鍵。

季延陵說，吳原博及陳則均2位同學生物科基礎好，學習力強，指導策略是讓他們廣泛吸收專業知識及熟練實驗操作，2位不僅投入，還會互相激勵，整個集訓過程不到1個月，進步相當快，能夠雙雙在眾多好手競爭下名列前茅，著實不容易。

(中時 )

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