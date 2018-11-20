浪浪之子搗蛋愛撒嬌 療癒力爆發成家中寶

2018年11月20日 07:14 中時 巫靜婷

米克斯貓血統多元，有五花八門的毛色與花紋，獨一無二的特色正是牠們如此迷人的原因。（巫靜婷攝）

擁有一身鯖魚條紋虎斑花色的布朗，活潑且愛與人撒嬌，鬼靈精怪的牠使飼主一見傾心，毫不猶豫就將牠帶回家撫養。（巫靜婷攝）

布朗是米克斯貓也是浪浪之子，約4個多月大，很喜歡講話，特別愛在早晨磨蹭飼主撒嬌，像在叫人起床陪牠玩，調皮搗蛋如小精靈般的牠，有時喜歡與人相處，有時卻酷愛獨自的時光，當飼主回到家時，牠會毫不猶豫撲向前瘋狂撒嬌。

不像貓的傲嬌性格，布朗每天都和飼主共枕眠，衣櫥裡軟綿綿的衣服山偶爾會成為牠的小王國，雖然布朗的毛色不如名字般棕褐，但卻是飼主最愛的虎斑花色，也就是這一身黑白灰相間的鯖魚條紋虎斑加上緣分，使飼主一見傾心，毫不猶豫就將牠接回家撫養。

米克斯貓血統多元，有五花八門的毛髮花紋，即使是同一胎的貓咪也長得不盡相同，獨一無二的特色正是牠們如此迷人的原因。

飼主熊小姐表示，因上班繁忙回到家就想找個陪伴，但其實家裡已有養2隻狗，所以當初決定把布朗帶回家時，爸媽非常反對，後來在堅持之下，布朗也很爭氣地發揮牠的「療癒力」，終究擄獲了家中2老的心。

她說，現在家中，反而牠的地位比自己還高，爸爸出去買東西都會想到牠，常會帶禮物回來給牠，讓人羨慕又忌妒，不過這種「一家人」的感覺很好，完全不後悔生命裡多了個牠。

(中時 )