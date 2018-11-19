江祖平今掀舊怨 郭子乾回應了

2018年11月19日 16:37 中時 洪秀瑛

江祖平3年前拍華視八點檔《愛你沒條件》時，被戲裡老爸郭子乾呼巴掌過度用力，打到輕微腦震盪、耳水失衡而不自知，當時因延宕治療，導致後遺症不斷，為此停工休養1年多。

她和郭子乾在《愛你》演父女，沒想到這次在民視八點檔《大時代》狹路相逢，2人改演夫妻。巧的是，劇中從追求到成為夫妻，從頭到尾沒肢體親密接觸，最後「戲劇性」的生了1個女兒王瞳。提到當年的巴掌事件，郭子乾先前坦言，很謝謝製作人給他跟江祖平好好解釋機會。當時他在開拍第1天，拿著鮮花和巧克力在拍攝外景地跟江祖平公開道歉，。

外界原以為兩人已化解3年的心結，江祖平今（19日）出席東森戲劇台將播出《大時代》的記者會，透露出不希望再聽到「郭子乾」名字的表情，嚴肅地說：「我覺得是誠意問題，我一輩子因為內耳失衡不能運動，對我這麼愛運動的人來說，我的身體出現一輩子的問題，不是心理，不是我願不願意原諒的問題，我是演員，我看得出來他有沒有誠意。」她坐在家裡，有時還會感覺晃動，以為是地震，這無法根治，最嚴重是連深蹲都無法做。

對此，郭子乾稍早回應：「此意外事件我有努力認真的道歉與回應了⋯以後拍攝前都會跟演員及導演再三模擬確認動作力道再進行拍攝！謝謝您們好意！也再一次公開道歉，謝謝祖平給我人生上了一課。」

(中時 )