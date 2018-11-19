蒼井優隔牆示愛 含咬池松壯亮手指

2018年11月19日 16:47 時報周刊 張毓琪

日本名導塚本晉也攜帶《斬、》來台參加金馬國際影展。天馬行空提供

日本名導塚本晉也日前攜新作《斬、》來台參加金馬國際影展，並於兩場放映後與影迷進行深度交流。本片由日本演技派影星池松壯亮、蒼井優攜手演出，以結合古代和現代精神，以及對於暴力深刻反思的高度人文思想，風光入圍2018威尼斯影展主競賽單元，成為該屆威尼斯影展唯一入圍競賽單元的亞洲片。

塚本晉也此次來台受訪，大讚合作的兩位演員池松壯亮和蒼井優表現出色，一場兩人隔著牆，池松壯亮所飾演的武士將手指穿過牆縫伸入蒼井優的口中，性暗示十足的戲，塚本導演表示當時給蒼井優的指示就是自己看著辦，而蒼井優表現出的反應也讓他大感驚訝，道盡了武士與農家女之間，因階級鴻溝而難終成眷屬的無奈感。對於片中性描寫的置入，塚本晉也表示，「我覺得要不要殺人的掙扎和困惑心境，其實和人對性的衝動是很接近的，剛好我覺得這個掙扎和困惑感很難用邏輯來讓觀眾思考，不如用一個比較具體且相近的東西讓大家來感受。」

本片出色的音樂設計出自塚本導演長期合作夥伴石川忠之手，而在電影拍攝期間，也正逢石川忠最後與病魔搏鬥的時候，可惜最終到電影進入剪接階段時，仍不敵病魔過世，讓塚本晉也大感悲痛。然而塚本晉也仍不放棄最後與石川忠的合作機會，挖出兩人過去合作過的所有作品，一首一首將合適用於《斬、》的音樂選出，此外，更拜託石川忠的妻子協助提供石川生前尚未公開使用過的所有音樂創作檔案，並將它們全部聽完後，挑出可以使用的音樂素材，然後自己親手剪輯完成，塚本晉也感性表示，「我總覺得這個過程彷彿是我和已身處天國的他，一邊對話、一邊聯手完成了這個作品。堅持完成這個作品，也是我對過去多年來與他合作的感謝之情。」本片將於12月28日在台上映。

(時報周刊)