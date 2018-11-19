不分藍綠 中市46議員候選人挺愛家公投

2018年11月19日 17:01 中時 黃國峰

支持愛家公投三法，中市46議員候選人表態支持，圖為中部愛家公投行動隊，積極投入尋求候選人們的支持。（黃國峰翻攝）

選舉進入最後倒數激戰，有關同性婚姻公投也廣受討論，倡導傳統婚姻家庭價值的台中旌旗教會，也組織了中部愛家公投行動隊，尋求中部地區各個候選人對公投案第10、11、12案的同意支持，獲得台中市一百多位議員候選人中近50位的公開表態支持，另有部分候選人因擔心選情雖表支持，但不公開表態。

心慌家庭結構要被瓦解，國民黨籍的黃馨慧說，傳統家庭制度是為了照顧弱小幼兒，婚姻不好，孩子家庭不會好，國家更不可能興盛，她包容也尊重同志，但我們的政府卻挑起議題，造成社會對立。國民黨議員李中說，中華文化重視家庭倫理，以家庭為單位、到家族、國家，家庭是社會的核心，是子孫傳承生生不息的搖籃，不容破壞。尊重不同，可以另立專法，但不能民主開放過了頭，毀壞國家根基。民進黨議員李天生說，選舉是一時，家庭卻是一輩子，沒有理由不支持愛家公投。

中部愛家公投行動隊表示，議員們勤走地方，最明白人民的心聲，因此也樂意表態支持。表態程序相當嚴謹，除了要候選人公開在連署書上簽名外，還要錄影存證，並讓愛家行動隊上台宣導。本屆台中市候選議員共132位，其中國民黨籍黃馨慧、朱暖英、李中、林碧秀、賴義鍠、民進黨李天生、信心希望聯盟簡孟軒、無黨籍阮啓平、柯貞竹等46位 、約三成五，不分藍綠黨派，都公開簽署，支持愛家公投。

因為家庭價值及下一代教育實在太重要；愛家公投三法案，包括守護婚姻家庭是一男一女、國中小階段學童不應實施同志教育，及同性伴侶權益另立專法等。愛家成員呼籲，11月24日、愛家公投10、11、12案號一定要投同意票！

(中時 )