奧運射擊四朝元老：即使是「中華台北」 代表國家的激動從未改變

2018年11月19日 16:57 中時電子報 黃邱倫

亞運會6朝元老、射擊名將林怡君，今日在她個人臉書上發表一篇感動人心的文章，並且呼籲如果您真心支持、愛護運動員們，請您在11/24東奧更名請投~不同意~，不要讓我們失去我們僅有的舞台！

今天跟大家說一個小故事~

這是冒著被家人與先生，痛罵之下的發言(因為我很愛他們，他們也想保護我，怕我又受到傷害啦)愛你們啦，啾咪！

雖然我知道沒有人會注意啦，文章可能會有點兒長，請大家耐心看看，記得留點口德啊！

圖片上這件射擊代表隊服裝(我們俗稱戰袍)，是在1998年我第一次出國比賽時穿的服裝，是學長姊傳承下來給我的，雖然不是全新的；但是知道自己能代表國家出賽當選國手，穿著印有中華台北的代表隊服裝出賽，當時心中真的有股難以言喻感動與榮耀，那種感動是無法用言語形容的~~~~

簡單形容一下，自己很像電影裏頭的小馬哥，穿起他的戰鬥風衣一樣，戰鬥力瞬間提高，刀槍不入，有慢動作穿上的感覺，身上還會散發著光芒ㄟ(背景音樂是會旗歌)......

20年過去了，這件戰袍我還是非常悉心的保存著，每每看到它就會想起那時的比賽情景，那種心跳加快的感覺！

運動員朋友們，你們還記得你們第一次穿上戰袍時的感覺與心中的激動嗎？

最近~因為東奧更名的事情，我選擇站出來；我的家人與我的先生就非常擔心跟我說，經過上次的事情，我還不怕嗎？我當然怕阿，連續不斷的網路攻擊，網友的謾罵與私訊，我當然也會傷心難過啊，我也害怕被貼標籤啊！

但是如果我不為了我的夢想站出來，誰會為了我站出來？

這20年來參加過六屆亞運、四屆奧運以及無數的世界比賽，身在這個運動的大家庭裡頭，我想不只是我，中華台北所有的亞奧運選手，都知道現在國際的情勢吧！

我想大家都很清楚，只是大家不敢說出來，很多事情不是我們能決定、控制的；我們只能對自己的訓練負責，對我們的比賽負責，對我們自己負責！

如果這次東奧更名的事情，真的影響到我們不能比賽，那我再回來當選手，有何意義嗎？

會再回來，也是希望能完成自己的夢想，讓自己的人生不留遺憾；如果真的不能參賽，不只我而已，也會有非常非常多的選手，失去自己的舞台與夢想！

請問大家身邊有現役的運動員家人或朋友嗎?請您們問問他們的想法！

最近很多網友問我說，為何不參加辯論、為何不參加辯論......鬼打牆的方式一直問我，我只想跟您們說:我專業是運動不是辯論，我不是用嘴巴打進奧運的，如果可以用嘴巴打進奧運，我想那個人也不會是我！

也有人說更名一定不會影響選手權益以及就算奧會被除名，選手還是可以用獨立運動員參賽，或是難民運動員身分參賽；參加奧運不是報個名你就能去參加ㄟ，在奧運前還要參加奧運資格賽取得積分或是取得比賽名次才能參加奧運ㄟ，如果中華台北被禁賽，請問你要怎麼參加奧運資格賽？？？奧運資格賽，明年才開始ㄟ！

科威特那位奧運金牌射擊選手.....是在他們國家奧會被禁賽前就取得奧運資格的，所以可以用獨立運動員參賽，但當他得獎後他說:一位選手能站在奧運頒獎台上拿到金牌，這是多麼難得的，但是不是升上自己國家的旗幟，真的很難過......

啊~~您們說的就算中華奧會被除名，選手還是可以參賽，不曉得您們知道嗎?奧運資格賽，明年才開始ㄟ！！！！

假如您是運動員您會希望您得到金牌時，會介紹你與你的國家，如果是獨立運動員，該如何稱呼？

又假設大會用不是代表你國家的旗與歌然後頒獎給你，你喜歡嗎?你會感動嗎？

你喜歡頒獎時大會稱呼你為難民運動員嗎?開心得下去嗎?要跟大家說:嗨~~大家好，我是難民運動員嗎？

大家都不想當難民，大家都希望能代表國家參賽！！！！

既然1981年的洛桑協議已明確簽署條約；就像租房子跟房東簽好合約，然後你又臨時毀約，難道不會被懲罰嗎?您們覺得，正名通過後，沒有人會施壓中華奧會嗎？

更何況國際奧會已經三度來函了，難道他們是來問候大家吃飽沒，今天天氣好嗎？

***總歸一句話~運動員們，自己的舞台自己要努力，不要最後舞台被拆了，才在那邊哀哀叫！

***我真的只是熱愛著我的運動，只希望能實現我的願望，拿到一面奧運獎牌；所以請您們高抬貴手；不要再抹紅、抹綠、抹藍、抹黑的，乾脆湊一個黃色剛好是奧運五環旗，證明我是個奧運人好了，這樣也比較有榮耀感！

如果您真心支持、愛護運動員們，請您在11/24東奧更名請投~不同意~，不要讓我們失去我們僅有的舞台！

人在做，天在看，做人要憑良心！

現役選手們，您們還記得第一次穿上代表隊外套時的感動嗎？

現役選手們，您們還記的第一次站上頒獎台升旗時的激動嗎？

現役選手們，您們還記的站在比賽場上，您全力拚搏想要獲得好成績的鬥志嗎？

現役選手們，只有你能幫助自己，請告訴您身邊的家人朋友們，你真實的想法，只剩一周了！

現役選手們，請您們硬起來！

現役運動員的家人朋友們，請您們為他們站出來！

第13案東奧正名請投不同意，記得一定要去投票喔！

(中時電子報)