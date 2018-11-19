新竹》蔡阿嘎票選正妹候選人 冠軍施乃如甜美清新

新竹市南區市議員候選人施乃如近日被網紅票選為全台最正女性候選人。（陳育賢攝）

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新竹市南區市議員候選人施乃如近日被網紅票選為全台最正女性候選人。（陳育賢攝）
新竹市南區市議員候選人施乃如近日被網紅票選為全台最正女性候選人，擁有殺手級甜美笑容，常被粉絲要求合照。（陳育賢攝）
新竹市南區市議員候選人施乃如近日被網紅票選為全台最正女性候選人，擁有殺手級甜美笑容，常被粉絲要求合照。（陳育賢攝）

網路紅人蔡阿嘎近日針對全台女性議員候選人作票選，選出最正女候選人前10名，結果爭取連任的新竹市南區市議員候選人施乃如奪下第1名，其以清新的氣質、高學歷又有殺手級甜美笑容，獲蔡阿嘎「內部投票」一致通過為全台之冠！

網路名人蔡阿嘎近日介紹全台灣最正女議員，巡視全台最後以團隊內部投票出前10名最正女候選人，結果第1名由新竹市南區的施乃如榮獲，而如此票選最正女候選人，也有可能遭到負評，蔡阿嘎也多次次影片中開玩笑自諷說，「我們就是膚淺…」，選戰緊張，希望大家輕鬆一下。

而施乃如昨天獲知榮獲青睞取得第1名後表示，內心當然很喜悅，不過這榜上的議員們也都非常亮眼，真的很感謝蔡阿嘎，而她過去在問政上面也值得蔡阿嘎來欣賞，同時在婦幼議題以及環境交通議題上都用心努力。

施乃如同時也在新竹地區引進議員行動服務站直接面對面接觸民眾聽取服務案件，這些肯定都期盼蔡阿嘎可以抽空一起來聊聊，關心正在改變的新竹市，選對人，會做事，4年可以改變1座城市。

施乃如畢業於實踐大學服裝設計學系，從政前是優秀亮眼的服裝設計師，目前再攻讀台北教育大學碩士班，而施乃如出身政治世家，2014年接下伯母的市議員衣缽，首次參選就以南區最高票數當選議員，4年來累積大批粉絲，加上問政、服務認真，此次尋求連任，基層實力相當堅強。

(中時 )

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