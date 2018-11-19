台中》盧秀燕車隊前進海線 議會紅黑派大咖陪掃街

2018年11月19日 17:28 中時 王文吉

盧秀燕車隊行經沙鹿商圈，店家老闆熱情比出OK手勢。（王文吉攝）

海線派系完美整合！黑派立委顏寬恒（左一）、市議員顏莉敏及紅派副議長張清照（右一）陪同盧秀燕掃街拜票。（王文吉攝）

台中市國民黨紅派副議長張清照（右）、黑派市議員顏莉敏（左二）陪同盧秀燕掃街拜票。（王文吉攝）

台中藍營海線派系完美整合！市長候選人盧秀燕19日下午前進清水、沙鹿、梧棲車隊掃街，與紅、黑派首席市議員張清堂、顏莉敏同登戰車拜票，展現大團結氣勢。盧秀燕表示，未來這裡會出議長、副議長，她和張清照、顏莉敏站在一起打團體戰，整合得非常好，對於勝選非常有信心。

盧秀燕上午在外埔、大甲、大安車隊掃街，沿路民眾見到車隊，都默契十足地比出OK手勢打招呼。盧秀燕下午前進清水、沙鹿、梧棲，與下屆議會正、副龍頭人選張清照、顏莉敏同登站車掃街，商圈店家老闆聽到廣播聲，紛紛向車隊熱情揮手，開車族也搖下車窗向車隊比讚，海線民眾的熱情滿滿。

盧秀燕受訪表示，台灣在民進黨執政後經濟衰退很嚴重，人民過苦日子，執政當局卻不斷提出美化數字，這跟人民觀感差距太遠，對民進黨不好。人民會用選票來展現民進黨不肯面對人民過苦日子的事實，人民會用選票表示心聲。

媒體問到合體掃街的人選大有來頭，盧秀燕表示，未來這裡會出議長、副議長，她和張清照、顏莉敏站再一起展現團結，盧並強調，她打的是團體戰，在每個選區都是結合當地提名的議員或里長候選人，共同乘坐大戰車打團體戰，整合得非常好。林市長則是用吉普車，單打獨鬥，外傳是民進黨執政不佳，所以有些議員選擇切割。

(中時 )