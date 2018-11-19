南投》中寮鄉長張永輝轉戰縣議員 告假全力固票

歷任5位鄉長達20幾年，一直無法拓寬的投26線拓寬工程，在鄉長張永輝克服萬難下，自籌1億元經費，進行拓寬。（楊樹煌攝）

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中寮鄉成兵家必爭之地，在腹背受敵下，縣議員候選人張永輝發出告急，籲請鄉親搶救中寮鄉唯一的1席縣議員。（楊樹煌攝）

中寮鄉長張永輝任期屆滿轉戰縣議員，因全鄉只他1位參選議員，使得中寮鄉成為其他草屯鎮11位參選人挖票重地，讓原被看好穩定當選的張永輝腹背受敵，感受危機，本周起他已正式告假全力固票，為的就是要固守中寮鄉不能沒有議員，並呼籲鄉民票源不要被瓜分，才能確保中寮鄉僅有的1席議員。

中寮鄉長張永輝，曾任鄉代會主席、第16屆縣議員後轉戰中寮鄉長，兩屆鄉長任期屆滿，因鄉長任內，政績卓著，由接任時鄉庫負債1億多元，轉虧為盈，還結餘9千萬元，並為地方做了無數建設，讓鄉民都極為懷念，因而在鄉民敦促下，毅然決定再回鍋參選縣議員，繼續為鄉民服務。

張永輝表示，最讓他引以為豪的是，中寮鄉因為財政困難，歷任5位鄉長達20幾年，一直無法拓寬的投26線，從八仙村土雞城至福盛村哮貓段，長1.38公里，經他歷經一波三折，克服萬難，讓拓寬工程終於啟動，總經費1億元全部由鄉公所自籌，完工後將使南中寮、北中寮的道路系統銜接起來。

中寮鄉縣議員屬2選區，與草屯同選區，縣議員呈12搶8之局，其中11位是草屯鎮籍，只他是唯一中寮鄉的，致中寮成為兵家必爭之地，幾乎所有候選人都轉向中寮挖票，讓原本最看好的，因腹背受敵，反卻成為最危險的，只得在最後衝刺階段加緊拜票、固票，以防止票源被嚴重瓜分，並籲請鄉親要有危機意識，才能共同穩住中寮鄉唯一的議員席次。

(中時 )

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