藍爆蘇貞昌基金會 替女選立委鋪路！？

2018年11月19日 17:00 中時電子報 張怡文

選舉倒數五天，選情緊蹦的新北市再度有爆炸性新聞，國民黨新北市議員林國春與林金結跳出來說，蘇貞昌成立的超越基金會資金運用不合常理，懷疑蘇貞昌用基金會的錢，替女兒蘇巧慧選立委鋪路，要蘇貞昌出來說清楚，不要像家裡180萬被偷竊，卻怎麼也說不清楚。

林國春與林金結今天開記者會說，四年前、2014年的九合一大選時，正是蘇貞昌將民進黨主席交棒給蔡英文，逐漸淡出政壇時，當年蘇貞昌的超越基金會人事費用暴增到700多萬元，但蘇貞昌沒輔選，那錢到底花去哪裡？林國春認為，這不合常理，必須解釋清楚。

林國春指出，當年超越基金會編列600萬活動預算，包含「超越達人計畫職場體驗」、「超越達人計畫前進校園」、「超越達人計畫共讀計畫」、「超越達人計畫巡迴講座」、「國片衝衝衝」，但真正執行費用卻只花了60多萬元，甚至「超越達人計畫前進校園」還用群募方式募集活動費用，明明有編列預算卻不花，到底有什麼問題？

林國春.林金結質疑，基金會明明編列600萬預算，卻只花60萬元執行，有預算不花，到底有什麼問題？(新北市國民黨議會黨團提供)

林金結說，超越基金會平均每年人事成本約300-400萬元間，2014年超越基金會收入高達1000多萬元，人事費用也高達700多萬元，巧合的是蘇巧純在2014年8月成立「貳參壹零創意整合有限公司」，資本額200萬元，他合理懷疑，這700多萬人事費是否就剛好挪用來讓女兒成立公司？是蘇貞昌淡出政所得到的利益交換？

林金結認為，蘇巧純成立的「貳參壹零」名義上業務範圍是會議、展覽和民調，在網路搜尋後，卻沒看過有舉辦任何相關業務，和蘇巧純另一間公司23設計相比，實在太神祕，而「貳參壹零」又剛好位在立院附近，他懷疑是為蘇巧慧2016年選立委鋪路，更何況，蘇巧慧當上立委後，就常看見蘇貞昌夫婦、蘇巧慧和子弟兵吳秉叡的身影出現在該公司。

林金結批評，蘇貞昌很會盤算，表面上用超越基金會做公益，但說穿了是用文創包裹政治活動，用溫馨溫情的善舉包裝基金會，讓蘇巧純輔助蘇巧慧在網路操作。

林國春與林金結強調，蘇貞昌應該對超越基金會說明清楚，如果基金會真的正派經營，那就沒有什麼不能面對的，千萬不要像家裡180萬被偷竊，卻怎麼也說不清楚，也不要每天只會透過民進黨立委和議員出奧步，針對侯友宜無止盡的抹黑，民進黨這樣的行為，只會成為台灣最大黨「討厭民進黨」。

(中時電子報)