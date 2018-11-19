《野放動物》法國男星上凱道挺平權 重口味台菜最對他的味

2018年11月19日 17:15 時報周刊 張毓琪

馬利托演出《野放動物》的男男性愛戲相當重口味，全裸上陣毫不扭捏。海鵬提供

獲邀參與金馬國際影展的《野放動物》（Sauvage）法國男星費力克斯馬利托（Félix Maritaud）昨天抵台，不僅先趕往凱道參加婚姻平權音樂會，晚上更受邀參加陳敏郎導演新片《給我愛》（暫名）殺青酒，愛吃重口味的他，看到整桌豐盛熱炒興奮到不行，現場更有卡拉OK助興，如此特別的台式初體驗讓他大開眼界，也驚嘆兩國文化竟如此不同，原來在法國殺青後只會去酒吧慶祝，沒想到台灣劇組會聚在一起吃大餐，更邊吃飯邊唱卡拉OK，讓他感受到台灣人的熱情。

年僅25歲的馬利托兩年前踏入影壇，演出同志電影《野放動物》、《BPM》紛紛在坎城影展獲獎，他更獲頒今年坎城「未來之星」大獎，被譽為法國影壇最具潛力的男星。此趟來台參與金馬影展，是他首度來到亞洲國家，對一切事物都相當好奇，特別是昨晚受邀參加《給我愛》殺青酒會，看到滿桌熱炒及傳統的卡拉OK時，興奮地拿手機拍照留念，更與導演陳敏郎、男主角邱志宇暢談拍攝趣事。在《野放動物》中飾演男妓的他，不僅每場床戲都全裸上陣，還輪流與不同年齡的客人發生關係，其中一場戲與同志情侶大玩3P的戲，超大尺度在坎城引發轟動。

首度到訪亞洲的馬利托，此趟來台最想吃道地美食，還為此在出發前練習用筷子，想在台灣入境隨俗，想不到第一餐就遇到滷豬腳，嘗試用筷子夾了許久、甚至用各種角度夾都失敗，最後只好用手拿起來吃，過程相當有趣。愛吃重口味的他，不僅能直接吃生辣椒、大蒜，昨晚更在殺青酒會上開心大啖三杯中卷、胡椒蝦，吃到吮指回味、完全不顧形象，還不斷用手比大拇指稱讚台北是美食之都。他驚訝表示以前在法國吃過不少中華料理，沒想到味道跟這次在台灣吃到的完全不一樣，讓他驚覺以前吃的並不道地，笑說原來自己被騙了十幾年，直呼此趟行程太超值。

有趣的是，馬利托不僅吃得重口味，他在電影《野放動物》中的演出也相當重口味。他在片中飾演一名男妓，每晚遊蕩街頭尋找真愛，卻漸漸迷戀上同在街頭賣身的艾哈德（艾力克伯納德 Eric Bernard 飾），不料艾哈德竟是一位直男，擺明不會愛他。馬利托在片中情感充沛、演繹亦極其大膽，多場肉體交歡的男男性愛戲，更親自全裸上陣演出，翹臀巨鵰見客毫不扭捏，不僅被美國《綜藝報》形容為「生猛原始」，更榮登法國安古蘭國際影展影帝寶座。電影自坎城首映便引發觀眾共鳴，連《好萊塢報導》也盛讚「讓人感動、回味無窮」。該片將於今晚金馬影展上風光首映，並將於12月14日全台上映。

(時報周刊)