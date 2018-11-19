日職》棒球像在爬樓梯 陽岱鋼：每一階都不同

陽岱鋼返台，形容棒球和人生，他形容就像在爬樓梯，每一階都有不同狀況。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

旅日棒球好手陽岱鋼結束了今年球季，最近回台灣休息，今天亮相記者會分享本季出賽心得以及對明年球季的展望，他用了成熟又相當哲學的方式形容棒球和人生，「就像在爬樓梯，每一格階梯都有不同的狀況要面對，而且發生許多有趣的事，讓人生有很多顏色。」

陽岱鋼今年4月於比賽中被觸身球打到左手，最後確診是骨折，只能花一段時間在二軍休養，出賽空間大減，也失去原本的守備位子，回憶受傷過程，陽岱鋼說：「起初聽聲音以為打到球棒，當下也覺得還好，冰敷完之後也可以動，但是球團、防護員建議我還是要去醫院檢查，經過診斷才知道是骨折，真的很沮喪！」

陽岱鋼並說，自己從春訓、熱身賽到球季開始，感覺狀況還不錯，沒想到4月受傷，「不過也只能面對現實、接受，然後向前看。畢竟發生過的事無法回去，人生就是如此，前方有一層層樓梯要爬，每一階都有不同狀況要挑戰，就盡量保持好心情，學著如何調適，還好在我低潮時有家人陪在身邊，有他們陪伴真的很重要。」

也因為受傷，陽岱鋼過去努力打下的成績，也受到相當大考驗，「其實多少都有點難調適，但是守備位置從自己手中丟掉，只能在盡力把它搶回來了！反正人生不可能永遠一帆風順，總是會有遇到大浪的時候。」

儘管歷經受傷低潮，陽岱鋼還是努力站起來，在今年9月達成個人日職生涯100轟紀錄，安打數也累積達1091支，超越前輩陳大豐締造的紀錄，陽岱鋼用「辛苦了」形容今年球季，回台短暫休息、充電之後，接下來計畫2月到美國夏威夷、關島等氣候宜人的地區進行自主訓練，「想藉此了解自己的狀況如何，提醒自己想要全部加強，特別是整體的平衡。」

(中時電子報)

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