結束APEC會議 張忠謀伉儷今返台

2018年11月19日 17:34 中時 陳麒全

台積電前董事長張忠謀夫婦，在離開機場時，不忘向媒體揮手致意。（陳麒全攝）

台積電前董事長張忠謀夫婦在結束APEC會議後，19日下午搭乘華航專機返抵桃園機場。（陳麒全攝）

代表蔡英文總統前往巴布亞紐幾內亞出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議的台積電前董事長張忠謀夫婦，在結束議程後19日下午搭乘中華航空公司專機返抵桃園機場，國家安全會議秘書長李大維等官員在國賓門口迎接。張忠謀下機沒有發表任何談話。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會本月12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，台積電前董事長張忠謀與夫人張淑芬也在16日上午搭乘專機前往，代表蔡英文總統出席會議。

張忠謀伉儷在結束巴布亞紐幾內亞的行程後，19日下午返抵國門，張淑芬一下機就開心的接受禮賓司的獻花，而張忠謀則微笑與前來接機的國安會秘書長李大維、外交部政次謝武樵等人一一握手致意，隨後則是牽著張淑芬的手，在維安人員的陪同下離去，並未發表任何談話，兩人在離開時，也不忘向媒體揮手致意。

亞太經合會（APEC）領袖峰會昨在巴布亞紐幾內亞莫士比港落幕，我領袖代表張忠謀這次與美國副總統潘斯、日本首相安倍晉三、新加坡總理李顯龍，以及某一APEC經濟體領袖共4國進行雙邊會。

被譽為「半導體之父」的張忠謀，在2006年前總統陳水扁執政、兩岸關係冰封時期，首次出任APEC領袖代表，今年則是他第2度出任。

(中時 )