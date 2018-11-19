新竹漁人碼頭停車完啟用 南寮漁港交通更完善

2018年11月19日 17:22 中時 陳育賢

「新竹漁人碼頭停車場」工程19日完工啟用，新停車場共規畫522個汽車、237個機車停車格，未來將帶給市民與觀光客更好的停車空間與環境。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅積極改善南寮交通，繼民眾期盼14年的南寮大道日前通車後，投入3485萬的「新竹漁人碼頭停車場」工程19日也完工啟用，新停車場共規畫522個汽車、237個機車停車格，未來將帶給市民與觀光客更好的停車空間與環境。

副市長沈慧虹表示，過去南寮漁港停車不便，嶄新的新竹漁人碼頭停車場除增加停車格數量，包括鄰近遊客中心與直銷中心的15個孕婦及育有6歲以下兒童專用停車格，以及12個身心障礙停車格，此外，也規畫休憩座椅、行人通行步道，並保留許多原有植栽，打造環保、便捷且具公園性質的停車服務空間。

沈慧虹說，市府重視南寮地區發展，投入超過11億經費建設，包括國際風箏賽場、親子沙灘、魚鱗天梯、17公里海岸改善等，而南寮大道通車後更完善交通網絡，民眾可從68快速道路直通港區，往返南寮交通將更加便捷，也帶動南寮整體發展，帶來更大商機，吸引更多的人潮。

她強調，南寮地區的建設就像拼圖，一片一片逐步完成，「新竹漁人碼頭停車場」這片重要拼圖也在今天正式啟用，歡迎在地居民和觀光旅客多加利用，讓嶄新停車場成為悠遊漁港的美好起點，提升觀光客對南寮漁港的第1印象。

交通處長倪茂榮表示，新竹漁人碼頭停車場已預先於11月10日起的例假日開放停車，民眾普遍對於新停車場給予肯定，假日停車率甚至達到滿場。此外，鄰近旅遊服務中心有漁港第2停車場，直銷中心北側臨風箏賽場同時也有臨時停車場，南寮漁港周邊（東大路以北）共計可提供超過1000個停車格，收費仍維持每小時20元（例假日8點至22點，平日不收費），民眾可多加利用。

(中時 )