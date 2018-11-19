專家破解吃醋迷思！辨別合成醋關鍵看這裡

2018年11月19日 17:34 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近來天氣炎熱，在料理時添加醋調味，清爽開胃。一般來說，民眾希望選用天然食材發酵的釀造醋較為健康，然而，根據衛福部食藥署最新調查發現，其實各大超市販售的食用醋大多是調理醋，佔比約56%。面對貨架上琳琅滿目的醋，你知道如何區分嗎？

一般食用醋依照製作方法分為以下三大類：

【釀造醋】

取天然食材為原料，經過酒精、醋酸發酵，無添加其它原料，味道香醇。常見的像是用酒糟或馬鈴薯、甘薯等製成的酒糟醋、酒精醋，以及精米、糯米、糙米、麥、薏仁、高粱、玉米等製作的榖物醋，還有水果直接發酵而成的果實醋。

【調理醋】

以釀造醋（如米醋）為基底，加入果汁、果糖調味，如水果醋。

市售醋多種，分得清楚真正的釀造醋嗎？(圖片：shutterstock）

【合成醋】

將醋酸或冰醋酸加水稀釋，再添加糖類、酸味劑、調味劑及食鹽等製成。

過往，專家建議可將未開瓶的醋拿起來搖晃，若產生較多泡沫且較慢消失，液體呈淡黃或金黃色，多為釀造醋；而泡沫較少且較快消失，液體透明、無明顯顏色，可能就是合成醋。

食用醋有三種，專家教辨別「合成、調理」關鍵。(圖／許育愷)

2018年7月1日起衛福部食藥署「包裝食用醋標示規定」上路，民眾不必再費心觀察，從包裝標示就可知道該產品是否為調理醋或合成醋。

添加其他原料製成的調理食醋，應於包裝明顯處加註「調理」字樣；以醋酸或冰醋酸的稀釋液添加糖類、酸味劑、調味劑及食鹽等製成的調味液，或以此調味液添加釀造食醋混合而成的合成食醋，應於包裝明顯處加註「合成」字樣。

若調理食醋或合成食醋未依規定標示「調理」、「合成」字樣，涉標示不完整之違規情節，可處新臺幣3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰；合成食醋倘標示宣稱「釀造」字樣，涉標示不實，最重可處400萬罰鍰。

●吃醋對身體的好處

1.開胃、幫助消化

南臺科技大學高齡服務學士學位學程副教授彭巧珍指出，適量吃醋可讓胃口不佳的慢性病患和味覺退化的老年人調節食慾，且對於原本胃酸分泌較少的人，也能刺激胃酸分泌、幫助消化。

2.改善高血壓

常生中醫診所醫師陳旺全說，中醫有以醋醃漬花生來調節血壓的方法：將花生仁浸泡在醋裡7天，每天吃10∼15顆，連吃1星期以上。他觀察，病人食用後，高血壓的確獲得些許改善。

●吃醋的迷思破解

不能調節血液酸鹼值

陳旺全提到，有些民眾以為吃醋能調整血液酸鹼值，讓人不容易生病。事實上，一般人並不會出現血液大幅偏酸或偏鹼的狀況，除非是生病、長期服用大量藥物或飲食營養極端失衡，才可能導致血液酸鹼值波動，因此光靠吃醋就能改變血液酸鹼值的說法，不足採信。

不能減肥

風行一時的喝醋減肥法，宣稱醋能促進新陳代謝，防止脂肪堆積。不過，台大醫院營養師翁慧玲表示，有些水果醋會添加大量的糖來提升口感，熱量不低，且單一飲食的減肥方式，長期下來會造成營養缺乏、不均衡，影響健康。

(中時電子報)