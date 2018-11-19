無伴奏人聲音樂劇《阿飛正轉》　台中國家歌劇院登場

無伴奏人聲音樂劇《阿飛正轉》排演鏡頭。（台中國家歌劇院提供）

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台灣人力飛行劇團與香港一舖清唱共同打造的無伴奏人聲音樂劇《阿飛正轉》，12月1日至2日即將在台中國家歌劇院登場。藝術總監黎煥雄19日在記者會中表示，這個製作除「以飛鳥寓今」，也期盼每個人都擁有「阿飛精神」，不要懷疑自己存在的價值。

《阿飛正轉》是結合歌曲、舞蹈、戲劇及多種語言交錯無伴奏人聲音樂劇，「阿飛」代表不斷飛行尋找落腳處的飛鳥，象徵青年世代懷抱著對翻轉未來人生的渴望。12月1日至2日將於台中國家歌劇院登場，11名演員19日在記者會小露身手，演唱「真•牛郎織女」、「機場候機室」2首歌曲，令人驚豔。

人力飛行劇團藝術總監黎煥雄，邀請一舖清唱導演伍宇烈、編劇岑偉宗、三金（金馬、金曲及金鐘）得主陳建騏及活耀於流行音樂與劇場的伍卓賢共同挑戰人聲。

黎煥雄表示，「阿飛是現實世界裡真正在打拚、付出心力的這群人」，當七夕的主角不再是牛郎織女，轉而聚焦在喜鵲身上，喜鵲們要如何找到自己的位子，如同社會新鮮人初入社會後，在底層努力不懈的樣貌。

台中國家歌劇院表示，阿卡貝拉無伴奏人聲演出形式相當特殊，並非真的無伴奏，而是舞台上不論主旋律、節奏或伴奏皆由人聲「唱」出。一舖清唱是香港第一個專業無伴奏人聲劇團，《阿飛正轉》是首次與台灣人力飛行劇團合作無伴奏人聲音樂劇作品，過程充滿挑戰。

台中國家歌劇院指出，相當特別的是，舞台上使用22把高矮不一的梯子象徵著社會階級，演員在演出中爬上爬下，最後停在不同的位置，就像上班族在不同的崗位上奮鬥，想要往上爬、翻轉人生的心願。

(中時 )

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