安全疑慮 日本推遲V-22魚鷹機交付進度

V-22是直升機與飛機的混合，但是它的動力系統很複雜，失事率一直偏高。(圖/美國海軍陸戰隊)

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中時電子報

日本防衛省原本打算在西南部的佐賀基地部署17架V-22魚鷹式(Osprey)傾轉旋翼機，但是這幾年V-22的事故消息很多，使得當地民眾一直對基地安全有疑慮，現在日本政府只能推遲V-22魚鷹的交付進度。

防衛世界(defense world)報導，日本防衛省長官岩屋毅週五表示，日本政府正在推遲交付第一批美國製造的V-22運輸機，該批飛機最初計劃於今年秋季入列，但是民意反彈很強烈，只能推遲交機的時程。

這不表示日本就不買V-22，岩屋毅說「我們仍然希望盡快交付」，但是沒有具體的時間表，仍然要解決地方民眾的抗議聲浪才行。

日本認為，鑑於中國大陸的海軍實力增加，對於日本西南偏島嶼(東中國海上的島嶼)構成威脅，需要能夠快速反應的空中運輸載具加以回應，因此引進可以垂直起飛，並且飛行速度快的V-22，做為防衛西南島嶼的主角。該計劃打算從2018開始，花費4年的時間在九州佐賀機場部署17架魚鷹，而且這些飛機可以隨時登上日向、出雲級的直升機航艦。

佐賀縣政府在8月份批准部署魚鷹，所提出的附帶條件是日本中央政府要在20年內，支付100億日元（27億新台幣）做為地方回饋金，但是當地居民仍然強烈反對部署，理由是魚鷹相當吵，又容易出事。

V-22

朝日新聞在2017年11月的報導說，據美國國防部的統計，從2012年駐日美軍陸戰隊引進MV-22以來，嚴重事故率比其他地區的魚鷹機來的高，每10萬飛行小時就會出現3.27次A類事故。所謂A類事故的定義是造成至少200萬美元（6千億新台幣）損失或死亡的事故。

相比之下，美軍全球部署的所有魚鷹事故率為2.72。魚鷹已是失事率較高的飛機，而駐日美軍的魚鷹，又比其他地方的魚鷹失事率更高，這樣的表現當然使當地民眾感到擔心。

(中時電子報)

文章來源：Japan Postpones V-22 Osprey Delivery Amidst Safety Concerns

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