台中》金鐘影帝屈中恆 為無黨籍林學冠進藍營票倉衝票

金鐘影帝屈中恆再次到台中為東南區無黨籍市議員候選人林學冠拜票。（馮惠宜攝）

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林學冠妹妹林佩霓特地製作了屈中恆推薦林學冠的特別包裝掛耳包咖啡，也成了現場最搶手的文宣小物。（馮惠宜攝）

台中11選區東南區因人口數增加年底九合一選戰中議員席次由4席增加到5席，參選爆炸下選情膠著，除現有4名議員爭取連任，新人們努力做最後衝刺，無黨籍參選的林學冠19日再度請來金鐘影帝屈中恆陪同他一起掃街拜票，還和里民們一起K歌，林學冠也特別出聯名掛耳包分送給民眾。

屈中恆是台中女婿因和林學冠熟識，去年在一場餐會中慨然承諾要來幫友助選，繼10月30日陪同林學冠前往台中東南區建國、第三以及忠孝夜市等三大市場掃街拜票，獻出為候選人助選的處女秀後，值最後衝刺時刻，19日又抽空排了滿滿一天的行程，希望能為好友再爭取多一點未持。

由於此次林學冠是以無黨籍身分參選，得知好友因藍綠夾殺選情告急，屈中恆在連續3天舞台劇演出後，一天都沒休息，19日馬上陪著林學冠從早到晚展開掃街拜票行程，屈中恆說，有人說演戲很辛苦，但他看到學冠這麼努力，他覺得參選比演戲還辛苦。

19日屈中恆和林學冠先到東區合作市場，隨後到至東區的虎嘯東村及中村，但因眷村長期是藍營票倉，林學冠因無黨籍身分被客氣的婉拒於門外，助友心切的屈中恆也放下身段和林學冠陸續以麥克風向門內喊話拜託。

屈中恆隨後也陪同林學冠前往富仁里拜票，一到場就吸引許多選民爭相和他合照，林學冠妹妹林佩霓特地製作了屈中恆推薦林學冠的特別包裝掛耳包咖啡，也成了現場最搶手的文宣小物。晚間屈中恆還將和林學冠一起與年輕朋友展開一場別開生面的「啡」常政見分享會，在咖啡香中聊政見，希望吸引年輕選民一起用理性的力量翻轉悶經濟。

(中時 )

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