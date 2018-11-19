彰化》讓國民黨不斷層！溫芝樺、黃稜茹新人新力量

彰化市南區候選人黃稜茹由前立委陳杰陪同在路口拜票。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣議員候選人温芝樺18日「給年輕人機會讓國民黨不斷層」，激起現場黨員的高昂士氣。（吳敏菁翻攝）

寒流效應持續燒，對比之下各地選情亦顯冷清，候選人無不使出渾身解數炒熱選情，希望能喚起在地民眾的目光，除了掃街拜票辦活動，彰化市南區候選人黃稜茹由前立委陳杰陪同在路口拜票，一方面增加曝光率打響知名度，另一方面則藉由面對面的互動，拉近與選民的距離。

彰化市南區市民代表候選人黃稜茹，是近年來少見的年輕新女性，頂著高顏質高學歷投入基層的市民代表選舉，再加上前立委陳杰的加持力挺，第一次參選就讓選區民眾印象深刻，黃稜茹表示，讓年輕一代進入市民代表會，不只可以讓市代會增加活力，更可以用新思想、新思維為彰化市創造新氣象。

黃稜茹表示自己雖然是政壇新人，但在前立委陳杰、前市長溫國銘的帶領和教導之下，傳承了最好的服務經驗，進入彰化市民代表會之後一定可以馬上到位，為彰化鄉親提供了更多的服務。

18日超級星期天，在北中南的大拚場下，國民黨彰化縣市長聯合造勢活動選擇以音樂會來拉近與選民的距離，會中縣議員候選人温芝樺提出國民黨員紛紛站出來表態，以及呼籲「給年輕人機會讓國民黨不斷層」，激起全場民眾的高昂情緒及熱烈歡呼，舞台上包括前縣長阮剛猛和議長謝典霖都紛紛翹起大拇指，讚賞温芝樺的優表現。

温芝樺指出相比四年前拜票時沒有一個人願意表態自己是國民黨的黨員，今年的黨員可說是各個士氣高昂信心十足，温芝樺表示自己家戶拜訪已經走了120天，走遍彰化、花壇和芬園，國民黨員今年紛紛勇於表態支持，可見國民黨員對黨已經重拾信心，今年的選情相當的樂觀。温芝樺也表示願意以一個年輕人的身份，代表國民黨一起為國民黨的未來努力，讓年輕人有機會進入縣議會跟謝典霖議長這位優秀的前輩學習。

温芝樺18日「給年輕人機會讓國民黨不斷層」的一席話，不只激起現場黨員的高昂士氣，更讓在場的國民黨前輩們刮目相看，讚賞這位年輕的後起之秀積極認真、有抱負理想，最重要的是懂得尊重黨內前輩的謙虛態度，也紛紛表示支持温芝樺這位優秀的年輕世代，進入彰化縣議會為國民黨注入新能量。

(中時 )

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