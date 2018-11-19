日本人氣餐點全台限店販售 御前稻庭套膳完美組合襲捲巨城

2018年11月19日 17:45 中時 陳育賢

日本人氣名店「金子半之助」此次自推出全新產品「御前稻庭套膳」，重現日本排隊名店的人氣餐點，新竹的消費者在21日起於新竹巨城店也可以享受到。（陳育賢翻攝）

日本人氣名店「金子半之助」此次自推出全新產品「御前稻庭套膳」，重現日本排隊名店的人氣餐點，新竹的消費者在21日起於新竹巨城店也可以享受到。（陳育賢翻攝）

日本人氣名店「金子半之助」自9月推出全新產品「御前稻庭套膳」，重現日本排隊名店的人氣餐點，結合日本進口手工稻庭烏龍麵、祕製手工雞肉丸以及經典迷你天丼，一上市就受到消費者廣大歡迎，月銷近4000分，新竹的消費者則在21日起於新竹巨城店也可以享受到。

金子半之助指出，此次也同步推出冷沾麵與熱湯麵兩種選擇，且為感謝消費者對金子半之助長期的支持，御前稻庭套膳上市期間嘗鮮價410元（原價430元），希望讓更多消費者可以與日本同步輕鬆品嘗到日本進口手工稻庭烏龍麵與經典天丼獨特的飯麵雙食感體驗。

此次的「御前稻庭套膳」是全台首創獨家稻庭烏龍麵天丼套餐，完美呈現日本門市的人氣套餐，更是台灣市場上首款將稻庭烏龍麵與天丼完整結合的獨家套餐。

此套餐選用已有300年歷史仍堅持手工製作的稻庭烏龍麵，由於做工繁複、產量稀少，早期更是只有藩主才能品嘗的御用麵食。稻庭烏龍麵口感滑順，風味優雅，再搭配金子半之助家族祕傳的日本手工雞肉丸子，其研製腿胸肉黃金比例，搭配特製辛香料配方，再以手工拍打揉製，口感滑嫩多汁。

此外，金子半之助也特別開發與之搭配的迷你天丼，嚴選日本舞菇、蝦仁、魷魚、干貝、青龍與海苔等6款經典食材，淋上古法釀造的祕傳醬汁，完美詮釋傳統江戶時代的美味天丼。

為了帶給消費者最原汁原味的用餐體驗，凡點用「御前稻庭套膳」均會提供1組訂製的木質配料盒，其中包含柴魚片、蔥花、天粉麵衣、海帶芽以及半熟溫泉蛋等5種配料，可以依照個人口味習慣添加，搭配出屬於自己的「御前稻庭套膳」，更增加品嘗的多層次與趣味性。

另此套膳也與日本同步提供「冷沾麵」與「熱湯麵」兩種形式。冷沾麵經過冰鎮後，搭配醬汁與5種配料，更顯Q彈清爽。熱湯麵在製程中，則需在冰水與熱水中反覆交替，就像幫稻庭烏龍麵洗三溫暖，使麵體在熱湯中依舊保持Q勁，搭配高湯一同品嘗，相較冷沾麵多了滑順口感。

(中時 )